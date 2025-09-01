Nie do wiary, co Polacy wyrabiają na EuroBaskecie. Obok tylko gwiazdy NBA

Polscy koszykarze rewelacyjnie spisują się na EuroBaskecie 2025. W Katowicach pokonali kolejno Słowenię (105:95), Izrael (66:64) oraz Islandię (84:75), dzięki czemu zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. To wszystko było możliwe głównie dzięki kapitalnej postawie gwiazd.
Furorę robi naturalizowany Jordan Loyd, a kroku dotrzymuje mu Mateusz Ponitka. Zdobywają oni odpowiednio 28,3 i 19 punktu na mecz, przez co są najskuteczniejszymi zawodnikami polskiej kadry. I jednymi z najlepiej rzucających w całym turnieju.
W turniejowej klasyfikacji strzelców aktualnie Loyd jest czwarty, a Ponitka dziesiąty. Obaj znaleźli się w doborowym towarzystwie, bowiem reszta stawki to zawodnicy występujący w NBA, w dużej mierze gwiazdy tej ligi - m.in. Luka Doncić, Giannis Antetokounmpo i Nikola Jokić. A poza Polską tylko Niemcy mają dwóch przedstawicieli w Top 10 klasyfikacji strzelców.
Gwiazdorzy reprezentacji Polski będą starali się poprawić dorobek w spotkaniu z Francją. Odbędzie się ono we wtorek 2 września o godz. 20:30, relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
