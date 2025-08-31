Mecz już się skończył, gdy reprezentant Polski wytłumaczył zapaść w końcówce

Eurobasket zaczął się dla reprezentacji Polski w najlepszy możliwy sposób! Biało-Czerwoni w pierwszych dwóch meczach wygrali ze Słowenią (105:95) oraz Izraelem (96:94). W dzisiejszym meczu z Islandią mogli wywalczyć awans na pierwsze miejsce w swojej grupie.

Polska wygrywa z Islandią. Jest lider! Teraz mecz z Francją. "Każdy może wygrać z każdym"

I to się udało! Reprezentacja Polski zagrała kolejny dobry mecz i tym razem pokonała Islandię 84:75. To zwycięstwo sprawia, że po trzech meczach fazy grupowej Biało-Czerwoni są liderami grupy i są w bardzo dobrej sytuacji przed zbliżającymi się meczami z Francją oraz Belgią.

Tuż po meczu wywiadu TVP Sport udzielił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Koszykarz przyznał, że w końcówce spotkania Polacy stracili trochę kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. - Zmęczenie, Islandia to jest też naprawdę dobry zespół. W sumie każdy umie grać w koszykówkę w tym momencie, tym bardziej w Europie. Poziom koszykówki jest bardzo, bardzo wysoki. Z każdym trzeba walczyć do samego końca. Byliśmy już na dosyć komfortowym prowadzeniu, może trochę się rozluźniliśmy niepotrzebnie i dlatego musieliśmy tak to wyciągnąć w końcówce - tłumaczył.

- Każdy zespół jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. Każdy przeciwnik jest wymagający. Do końca tego turnieju nie będzie łatwego meczu. Trzeba być przygotowanym na bardzo dużą intensywność fizyczną i walczyć do samego końca - dodał. - Każdy może wygrać z każdym - zaznaczył, przyznając, że nie był zaskoczony wygraną Izraela z Francją.

Kolejny mecz reprezentacji Polski odbędzie się 2 września. Tego dnia Biało-Czerwoni zagrają z Francją. Dla Polaków będzie to mecz o zakończenie fazy grupowej na pierwszym miejscu. Zdecydowanymi faworytami będą Francuzi, ale reprezentacja Polski już pokazała, że jest w stanie zaskoczyć rywali. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.