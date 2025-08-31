Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Jest pięknie! Tak wygląda tabela grupy D po kolejnym zwycięstwie Polaków
Tak jest! Reprezentacja Polski wciąż niepokonana na EuroBaskecie! W niedzielny wieczór nasza kadra po emocjonującej walce pokonała 84:75 Islandię. Dopisała więc kolejne cenne punkty do konta. To jedyna drużyna w grupie D bez porażki. Jej pozycja nie może więc dziwić. Tak wygląda tabela grupy D po meczu Polska - Islandia.
DLOKA
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

O takim wejściu w EuroBasket marzyła reprezentacja Polski. Na start pokonała 105:95 faworyzowaną Słowenię, nie robiąc sobie nic z jednej z największych gwiazd NBA, czyli Luki Doncicia. W drugiej kolejce Biało-Czerwoni rozprawili się z Izraelem (66:64), wyrywając zwycięstwo dosłownie w ostatnich sekundach. Dzięki temu razem z Francją przewodzili stawce w grupie D. A już w niedzielny wieczór mogli dołożyć kolejne dwa punkty. Okazja była znakomita - mecz z Islandią.

Zobacz wideo Jakub Błaszczykowski wzruszył młodego kibica. Przepiękne sceny. Mistrz

Co za horror Polaków w czwartej kwarcie. Biało-Czerwoni liderem grupy D

Polska była faworytem tego starcia. Tym bardziej że Islandia nie wygrała jeszcze ani jednego meczu na EuroBaskecie i zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. I na początku Biało-Czerwoni faktycznie pokazali moc. Prowadzili już 14:7. Rywale się jednak nie poddawali i nieco redukowali stratę. Pierwsza kwarta zakończyła się tylko trzypunktową przewagą koszykarzy Igora Milicicia. W drugiej Polacy byli w stanie mocniej odskoczyć, bo po niej na tablicy był wynik 41:32 dla naszej kadry, ale Islandia wciąż grała agresywnie i nieustępliwie.

W trzeciej kwarcie Polacy dominowali, ale zdarzały im się również chwile dekoncentracji. Wciąż prowadzili po jej zakończeniu, ale nie była to bardzo bezpieczna przewaga - 61:51. O wszystkim zadecydować miała czwarta odsłona spotkania. A ta była prawdziwym thrillerem. Islandia ruszyła do odrabiania strat i zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Ba, w pewnym momencie rywale wyszli na prowadzenie. Na szczęście w końcówce Biało-Czerwoni znów przejęli kontrolę i wygrali 84:75!

Polska jest jedyną drużyną w grupie D, która nie poniosła jeszcze porażki. W związku z tym awansowała na pozycję lidera. Ma komplet punktów po trzech starciach. Tuż za nią znajduje się Izrael - pięć "oczek". Takim samym dorobkiem punktowym może pochwalić się Francja, która uzupełnia prowizoryczne podium. 

Zobacz też: Jest reakcja izraelskich mediów na zachowanie polskich kibiców przed meczem i w jego trakcie. 

Tabela grupy D po meczu Polska - Islandia:

  1. Polska - 3 mecze, 6 pkt, bilans: 255:234
  2. Izrael - 3, 5 pkt, 229:206
  3. Francja - 3, 5 pkt, 264:241
  4. Słowenia - 3, 4 pkt, 276:277
  5. Belgia - 3, 4 pkt, 204:242
  6. Islandia - 3, 3 pkt, 210:238

W kolejnym meczu Polska zagra z Francją. Zaplanowano je na wtorek 2 września na godzinę 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich