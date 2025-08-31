Jest pięknie! Tak wygląda tabela grupy D po kolejnym zwycięstwie Polaków

O takim wejściu w EuroBasket marzyła reprezentacja Polski. Na start pokonała 105:95 faworyzowaną Słowenię, nie robiąc sobie nic z jednej z największych gwiazd NBA, czyli Luki Doncicia. W drugiej kolejce Biało-Czerwoni rozprawili się z Izraelem (66:64), wyrywając zwycięstwo dosłownie w ostatnich sekundach. Dzięki temu razem z Francją przewodzili stawce w grupie D. A już w niedzielny wieczór mogli dołożyć kolejne dwa punkty. Okazja była znakomita - mecz z Islandią.

Co za horror Polaków w czwartej kwarcie. Biało-Czerwoni liderem grupy D

Polska była faworytem tego starcia. Tym bardziej że Islandia nie wygrała jeszcze ani jednego meczu na EuroBaskecie i zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. I na początku Biało-Czerwoni faktycznie pokazali moc. Prowadzili już 14:7. Rywale się jednak nie poddawali i nieco redukowali stratę. Pierwsza kwarta zakończyła się tylko trzypunktową przewagą koszykarzy Igora Milicicia. W drugiej Polacy byli w stanie mocniej odskoczyć, bo po niej na tablicy był wynik 41:32 dla naszej kadry, ale Islandia wciąż grała agresywnie i nieustępliwie.

W trzeciej kwarcie Polacy dominowali, ale zdarzały im się również chwile dekoncentracji. Wciąż prowadzili po jej zakończeniu, ale nie była to bardzo bezpieczna przewaga - 61:51. O wszystkim zadecydować miała czwarta odsłona spotkania. A ta była prawdziwym thrillerem. Islandia ruszyła do odrabiania strat i zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Ba, w pewnym momencie rywale wyszli na prowadzenie. Na szczęście w końcówce Biało-Czerwoni znów przejęli kontrolę i wygrali 84:75!

Polska jest jedyną drużyną w grupie D, która nie poniosła jeszcze porażki. W związku z tym awansowała na pozycję lidera. Ma komplet punktów po trzech starciach. Tuż za nią znajduje się Izrael - pięć "oczek". Takim samym dorobkiem punktowym może pochwalić się Francja, która uzupełnia prowizoryczne podium.

Tabela grupy D po meczu Polska - Islandia:

Polska - 3 mecze, 6 pkt, bilans: 255:234 Izrael - 3, 5 pkt, 229:206 Francja - 3, 5 pkt, 264:241 Słowenia - 3, 4 pkt, 276:277 Belgia - 3, 4 pkt, 204:242 Islandia - 3, 3 pkt, 210:238

W kolejnym meczu Polska zagra z Francją. Zaplanowano je na wtorek 2 września na godzinę 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

