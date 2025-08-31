Przegrali z Polską, a teraz sprawili gigantyczną sensację. Sceny w Spodku

Francja i Izrael do bezpośredniego, niedzielnego meczu przystępowały w innych nastrojach. Trójkolorowi w sobotę pokonali Słowenię 103:95 i po dwóch spotkaniach mieli komplet zwycięstw. Natomiast zawodnicy z Izraela po pasjonującym pojedynku przegrali z Polską 64:66.

Zdecydowanym faworytem meczu Francja - Izrael byli ci pierwsi. Potwierdzili to w pierwszej kwarcie, w której prowadzili już 10 punktami (20:10). Jeszcze na początku drugiej kwarty wygrywali 24:17. Od tego momentu zaczęły się kłopoty Francuzów. Do przerwy był remis 36:36. W drugiej połowie faworyci nie potrafili uporządkować gry. Po trzech kwartach prowadzili tylko 56:55.

Prawdziwy dramat Francuzów zaczął się jednak w IV kwarcie. Na jej początku wygrywali 59:55 i od tego momentu kolejne dziewięć minut przegrali aż 4:23! i było 63:78. Ostatecznie Izrael wygrał 82:69 i sensacja stała się faktem.

"Sensacja stała się faktem! Izrael szokująco łatwo - ostatecznie 82:69 - ogrywa Francję i sytuacja w naszej grupie robi się pasjonująca. Jeśli Polacy ograją Islandię, będziemy po trzech kolejkach samodzielnym liderem" - napisał w serwisie X SuperBasket.

"Izrael pokonuje 82-69 Francję w trzeciej kolejce Eurobasketu! Znakomita czwarta kwarta i duża niespodzianka. Tym bardziej należy docenić wczorajszą wygraną" - dodał Łukasz Gagaska.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Deni Avdija (23.), a dla pokonanych - Zaccharie Risacher (14.).

Porażka Francji oznacza, że po trzech kolejkach jedyną drużyną, która może mieć komplet zwycięstw w grupie D jest Polska! Biało-Czerwoni muszą pokonać najsłabszy zespół - Islandię i wtedy będą samodzielnym liderem.

Początek meczu o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Francja - Izrael 69:82 (22:17, 14:19, 20:19, 13:27)

Tabela grupy D:

Izrael 3 mecze 5 punktów punkty: 229:206 Francja 3 5 264:241 Słowenia 3 4 276:277 Polska 2 4 171:159 Belgia 3 4 204:242 Islandia 2 2 135:154

