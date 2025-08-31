Ogromna burza po tym, jak potraktowany został Doncić. "Lekceważące"

Jeden z faworytów do zdobycia medalu na tegorocznym EuroBaskecie 2025 jest reprezentacja Francji. Trójkorolowi w pierwszej kolejce pokonali Belgów 92:64, a w drugiej serii zmierzyli się ze Słowenią, dowodzoną przez jednego z najlepszych koszykarzy świata - Lukę Doncicia.

Skandaliczne zachowanie reprezentanta Francji na ME w koszykówce

Pojedynek Francja - Słowenia był bardzo wyrównany. Po trzech kwartach Słoweńcy niespodziewanie prowadzili 70:68. W czwartej odsłonie zdecydowanie lepsi byli jednak Francuzi, wygrywając 35:25. W końcówce meczu doszło do niepotrzebnego zgrzytu.

Właśnie wtedy fatalnie zachował się Sylvain Francisco. Około 10 sekund przed końcem, gdy Francuzi prowadzili już 101:92 i pojedynek był rozstrzygnięty Luka Doncić wyciągnął do niego rękę na pożegnanie, tak jak to tradycyjnie bywa w meczach koszykówki i podziękował rywalowi za grę. Zawodnicy przybili sobie piątki, a Słoweniec odwrócił się od niego i poszedł żegnać się z innymi francuskimi zawodnikami. Wtedy Francisco zrobił coś szokującego. Podszedł pod kosz i zdobył punkty.

Takie zachowanie rozwścieczyło Słoweńców, którzy od razu na niego ruszyli. Doszło do przepychanek między koszykarzami obu drużyn i musieli rozdzielać ich sędziowie. Potem po analizie VAR arbitrzy ukarali aż czterech zawodników. Ostatecznie Francuzi wygrali 103:95.

"Skandaliczny ruch reprezentanta Francji. Zrobił coś niewybaczalnego za plecami Doncicia, coś, czego się po prostu nie robi. Francisco wywołał wielki chaos. Był on najlepszym zawodnikiem Francji [32 punkty, 7 zbiórek i 5 asyst - red.], ale to, co zrobił w końcówce, rzuciło ogromny cień na jego świetną grę. To była żenująca akcja - napisał serbski dziennik kurir.rs.

- Na koniec uścisnęliśmy sobie dłonie. Różnica punktowa może mieć znaczenie, ale uścisnęliśmy sobie dłonie. Nie sądziłem, że za chwilę rywal zdobędzie punkty - powiedział po meczu Luka Doncić.

„Znam go od dawna, zawsze był wojownikiem, facetem z charakterem i etyką pracy, i dlatego jestem tym bardziej zaskoczony. Uważam, że to, co zrobił, było lekceważące. Jesteś dopiero na początku poważnej kariery, budujesz sobie markę, a potem robisz coś, co rzuca cień na wszystkie dobre rzeczy, które zrobiłeś. Myślę, że zrozumiał przesłanie. Powiedział mi, że popełnił błąd i że to się już nie powtórzy - dodał Klemen Prepelić, rozgrywający Słoweńców.

- Każdy kosz się liczy. Luka popełnił błąd, bo podał rękę, a tak naprawdę powinien to zrobić zawodnik z ataku - dodał Guerschon Yabusele, kapitan reprezentacji Francji.

Francuzi po dwóch meczach mają dwa zwycięstwa, a Słoweńcy po trzech spotkaniach mają tylko jedno.