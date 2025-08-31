Jest reakcja Izraela na zachowanie polskich kibiców przed i w trakcie meczu

Polscy koszykarze bardzo dobrze grają na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni po pokonaniu w pierwszym meczu 105:95 Słowenii z jednym z najlepszych zawodników świata - Luką Donciciem w składzie, w sobotni wieczór po pasjonującym pojedynku wygrali z Izraelem 66:64. "Zrobili to! Jordan Loyd to zrobił! Po świetnym w ataku spotkaniu ze Słowenią, polscy koszykarze dołożyli w spotkaniu z Izraelem twardą obronę i mecz z oczywistym podtekstem wygrali 66:64. Na boisku i na trybunach aż iskrzyło od emocji, nawet opanowany zwykle selekcjoner Igor Milicić skakał przy linii bocznej zagrzewając fanów do głośniejszego dopingu" - pisał w relacji z meczu Łukasz Cegliński ze Sport.pl.

W Izraelu głośno o protestach przed meczem

Jeszcze przed meczem z Polską izraelskie media rozpisywały się o tym, co może się wydarzyć poza parkietem. "Protesty przed i w trakcie meczu. Drużyna przygotowuje się na wrogą atmosferę w meczu z Polską" - to tytuł z "Ynet.co.il".

"Około trzech godzin przed meczem z Polską spodziewane są dwie demonstracje – jedna aktywistów pro-palestyńskich, a druga skrajnej prawicy. Zespół obawia się również incydentów wewnątrz hali, w tym zakłóceń podczas odgrywania hymnu narodowego. Policja przygotowuje się ze wzmocnionymi siłami" - dodawał wysłannik na turniej w Polsce - Efrat Amurban. "Około 150 palestyńskich kibiców demonstrowało przed stadionem przed meczem z Polską, machając transparentami potępiającymi Izrael. Po meczu odbyła się również demonstracja skrajnie prawicowa" - czytamy.

Zwrócił też uwagę, że polscy dziennikarze ostrzegali go przed buczeniem kibiców podczas hymnu Izraela. W rzeczywistości tak też się stało.

"Oprócz wrogiej atmosfery na zewnątrz hali, zespół jest również zaniepokojony incydentami na samym obiekcie. Polscy dziennikarze ostrzegają przed możliwością buczenia kibiców podczas hymnu, a na trybunach mogą pojawić się również pro-palestyńscy demonstranci" - czytamy w "Ynet.co.il".

Portal już po meczu zwrócił uwagę, że bohaterem Polaków był Jordan Loyd.

"Nie żeby Polska była jednym z europejskich lwów, ale dzięki 10 tysiącom lokalnych kibiców (którzy buczeli podczas hymnu przed meczem) - prowadzili przez całą pierwszą połowę, korzystali ze wspaniałych umiejętności swojego naturalizowanego zawodnika Jordana Lloyda (byłego zawodnika Maccabi Tel Awiw, dla tych, którzy zapomnieli) i zrobili wszystko, co trzeba, aby zdobyć drugie zwycięstwo w mistrzostwach" - pisał ynet.co.il.

Biało-Czerwoni po dwóch meczach mają bilans: 2:0. W niedzielę w trzeciej kolejce fazy grupowej zmierzą się z Islandią.

Początek spotkania o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

