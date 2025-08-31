Tak Sochan ocenił Jordana Loyda. Wystarczyły trzy słowa

To był mecz, którego polscy kibice nie zapomną na długo. Biało-Czerwoni wygrali w drugim spotkaniu podczas Eurobasketu. Tym razem pokonali Izrael 66:64, a bohaterem znów został naturalizowany Amerykanin Jordan Loyd. Na jego występ zareagował nawet sam Jeremy Sochan.
Ten sam Sochan, którego z udziału w tegorocznych mistrzostwach wyeliminowała kontuzja. Zawodnik San Antonio Spurs i zarazem jedyny Polak w NBA napisał na portalu X: "Jordan mf Loyd". Sformułowanie "MF" w wolnym tłumaczeniu oznacza, że Loyd jest "d******y".
Polacy, choć bez Sochana, radzą sobie na tym turnieju znakomicie, a na nowego ulubieńca kibiców wyrósł właśnie Loyd. Mistrz NBA z 2019 roku - grał wówczas w Toronto Raptos - w drugim meczu z rzędu był najlepiej punktującym zawodnikiem Polaków. Przeciwko Izraelowi zdobył 27 punktów, zaliczył sześć zbiórek i miał cztery asysty. W pierwszym spotkaniu ze Słowenią zanotował 32 punkty, jedną zbiórkę i dwie asysty. Lepszym dorobkiem od niego mógł się pochwalić jedynie Luka Doncić -jeden z najsłynniejszych koszykarzy świata, lider Los Angeles Lakers.
"Zrobili to! Jordan Loyd to zrobił! Po świetnym w ataku spotkaniu ze Słowenią polscy koszykarze dołożyli w spotkaniu z Izraelem twardą obronę i mecz z oczywistym podtekstem wygrali 66:64. Na boisku i na trybunach aż iskrzyło od emocji, nawet opanowany zwykle selekcjoner Igor Milicić skakał przy linii bocznej, zagrzewając fanów do głośniejszego dopingu" - tak prosto z katowickiego Spodka mecz komentował redaktor naczelny Sport.pl Łukasz Cegliński.
Polacy już w niedzielny wieczór rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem ich rywalem będzie Islandia. Początek starcia o 20:30.
