Polscy koszykarze mają za sobą bardzo udane otwarcie EuroBasketu. W czwartek dość niespodziewanie pokonali 105:95 reprezentację Słowenii z wielkim Luką Donciciem. O kolejne zwycięstwo powalczą z Izraelem. W kontekście zbliżającego się meczu od jakiegoś czasu pojawiają się jednak duże obawy.

Niepokój przed meczem Polska - Izrael, a tu takie słowa. "Wyjątkowa atmosfera"

Wszystko przez ostatnie napięcia pomiędzy polskimi a izraelskimi kibicami, związane z niedawnym meczem Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w Debreczynie. Ci drudzy wywiesili na trybunach baner z hasłem: "Mordercy od 1939 r.", wymierzonym w Polaków. Do tego dochodzi obecna sytuacja polityczna. Izrael oskarżany jest o zbrodnie ludobójstwa w Strefie Gazy, przeciwko czemu protestuje wiele środowisk, również w Polsce. Jakby tego było mało, w dniu meczu demonstracje przed Spodkiem planują organizacje Katowice dla Palestyny i Młodzież Wszechpolska. Istnieje zatem ryzyko, że dojdzie wówczas do nieprzyjemnych incydentów.

Jak zatem wyglądają nastroje izraelskich koszykarzy? Zdaje się, że o potencjalnych kontrowersjach w ogóle nie myślą. Tak przynajmniej wynika ze słów Guya Palatina. 24-letni rozgrywający czuł się znakomicie i był wręcz zachwycony publicznością w Katowicach. - To bardzo ekscytujące grać w obcym kraju przy taki wielu kibicach, którzy nas wspierali, zwłaszcza że wygraliśmy. Graliśmy dla nich i dla wszystkich fanów w Izraelu. To była świetna zabawa, pracowaliśmy razem intensywnie przez cały miesiąc i fajnie jest się w końcu pokazać na prawdziwym turnieju. Wczoraj w Katowicach panowała wyjątkowa atmosfera - powiedział dla izraelskiego Sports Channel.

Tak izraelski koszykarz ocenił reprezentację Polski. Wskazał dwa atuty

W czwartek Izrael również rozpoczął turniej od zwycięstwa. Pokonał Islandię 83:71, a na trybunach zasiadło wielu izraelskich kibiców. Teraz cała uwaga skupiona jest na meczu z Polską. Palatin był więc pytany, co myśli o naszej reprezentacji. - To świetny zespół pod względem rzutów, a do tego z dobrym wzrostem. Będziemy musieli walczyć o każdą zbiórkę i przełamywać bloki. Wierzę, że damy radę - przyznał.

Mecz Polska - Izrael w ramach II kolejki fazy grupowej EuroBasketu odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w katowickim Spodku. Początek o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

