Cyrk na meczu Polska - Słowenia! Nie mieści się w głowie

"Mateusz Ponitka podniósł ręce do góry, podszedł do Jordana Loyda, obaj zderzyli się torsami. Były piątki, uśmiechy, gesty triumfu, szalona radość kibiców. Spodek odleciał, dziękował koszykarzom na stojąco. Bo było za co! Biało-Czerwoni w pierwszym meczu EuroBasketu w Katowicach pokonali Słowenię 105:95 i ponownie - jak trzy lata temu w ćwierćfinale poprzednich mistrzostw - przyćmili wielkiego Lukę Doncicia" - opisał spotkanie ze Słowenią Łukasz Cegliński ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Wspaniała atmosfera, ale nie dla wszystkich. Fani szydzą z tragicznych miejsc

Niestety, chociaż Spodek jest legendarnym obiektem, a polscy kibice potrafią stworzyć w nim niesamowity klimat, to po samej hali widać, że została wybudowana na początku lat 70., a jej funkcjonalność i komfort oglądania spotkań pozostawiają wiele do życzenia. Zwłaszcza, jeżeli organizator przy okazji meczu musi postawić dodatkowe elementy infrastruktury. Tak było i tym razem. Obecny na meczu dziennikarz Weszło piszący pod pseudonimem AbsurDB udostępnił na X zdjęcie widoku parkietu z zakupionego przez siebie miejsca. A raczej - braku tego widoku.

Kibice komentujący zdjęcie wrzucone przez dziennikarza nie pozostawili suchej nitki na organizatorach, szydząc z miejsc, które wręcz uniemożliwiają oglądanie spotkania.

"Oba kosze widać. Nie wiem w czym problem". "Przecież widać telebim normalnie". "Przecież można sobie apkę TVP Sport odpalić i normalnie oglądać". "Tu można tylko chłonąć atmosferę" - to tylko niektóre z najbardziej prześmiewczych (i najbardziej kulturalnych) komentarzy fanów.

Reprezentacja Polski po zwycięstwie ze Słowenią zajmuje trzecie miejsce w grupie D, za Francją oraz Izraelem. W sobotę o godzinie 20:30 zmierzy się z drugą z wymienionych drużyn. Na tym spotkaniu z pewnością panowała będzie gorąca atmosfera, jednak miejmy nadzieję, że wszyscy fani będą mogli je oglądać bez przeszkód w postaci sceny dla realizatora, która zasłania im widoczność.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU