Zauważyli skandal polsko-izraelski. "Jeden transparent wszystko przyćmił"

Polscy koszykarze już w czwartek (godz. 20.30) rozpoczną EuroBasket 2025. Ich pierwszym przeciwnikiem w Katowicach będzie reprezentacja Słowenii z wielką gwiazdą NBA - Luką Donciciem na czele. Potem Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września, początek wszystkich spotkań o godz. 20.30).

Rosjanie piszą o EuroBaskecie 2025. Zwracają uwagę na napięcie polsko-izraelskie

Przed rozpoczęciem EuroBasketu dziennikarze rosyjskiego "Championat" zapowiedzieli rywalizację w "polskiej" grupie D. Wymownym tytułem: "Zabójcy od 1939 roku: EuroBasket 2025 rozpoczyna się w czasie skandalu polsko-izraelskiego". "Zobaczcie, jak jeden transparent piłkarski przyćmił całe zamieszanie wokół Mistrzostw Europy w Koszykówce, zanim się rozpoczęły" - dodaje dziennikarz Artemy Berstenev.

Przypomnijmy, że 14 sierpnia podczas spotkania Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa, kibice izraelskiego klubu wywiesili skandaliczny transparent "Mordercy od 1939 roku" sugerujący, że to Polacy są odpowiedzialni za zagładę Żydów. Na kłamstwo historyczne takiego kalibru zareagowały nawet najważniejsze osoby w państwie, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim czy ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Teraz Championat zdradza, jakie wytyczne swoim koszykarzom dała federacja izraelska.

"Europejska koszykówka od dawna przyzwyczajona jest do spektakularnych dramatów na parkiecie, ale początek tego turnieju został zakłócony przez wydarzenie niezwiązane z grą. Zazwyczaj takie incydenty są w piłce nożnej, ale tym razem zbieżność kalendarza sprawiła, że stały się ważnym czynnikiem w EuroBaskecie, bo Izrael i Polska są w tej samej grupie. Organizatorzy musieli pilnie zaostrzyć środki bezpieczeństwa. Federacja izraelska wydała zawodnikom surowe instrukcje: nie noś symboli narodowych poza areną, ogranicz swobodne poruszanie się i kontakty poza boiskiem. Do zapewnienia porządku wezwano polską policję, izraelskie służby specjalne i Interpol" - pisze Championat.

Portal zwraca też uwagę, że Polacy mogą nie mieć tak wielkiej przewagi w postaci własnych kibiców.

"Własna hala nie gwarantuje już polskiej drużynie tradycyjnej przewagi. Wsparcie ze strony trybun może stać się dodatkową motywacją, jak i źródłem presji. Zwycięstwa nad Izraelem będą nieuchronnie postrzegane przez pryzmat polityki, a porażki będą budzić niezadowolenie kibiców. W przypadku Izraela każdy mecz będzie rozgrywany pod ścisłą kontrolą i z zachowaniem surowych ograniczeń, co znacznie komplikuje przygotowania i odciąga uwagę od koszykarskich obowiązków" - czytamy.

EuroBasket rozpocznie się w środę, 27 sierpnia. Tego dnia odbędzie się sześć spotkań: Wielka Brytania - Litwa (godz. 12.30), Czechy - Portugalia (13.45), Czarnogóra - Niemcy (15.30), Łotwa - Turcja (17), Szwecja - Finlandia (19.30) oraz Serbia - Estonia (20.15).

Relacje na żywo ze wszystkich meczów Polaków na EuroBaskecie na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

