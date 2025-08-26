Oto co zrobili po przylocie z Izraela do Polski

Izrael w fazie zasadniczej EuroBasketu trafił do grupy D. Jej gospodarzem są Polacy, mecze zostaną rozegrane w katowickim Spodku, a poza tymi dwiema kadrami, w naszym kraju zagrają także Francja, Słowenia, Belgia oraz Islandia. To z tym ostatnim krajem Izrael rozpocznie zmagania na mistrzostwach, a spotkanie zaplanowano na czwartek o godzinie 14:00.

Najpierw trening, później odwiedziny miejsca pamięci

Jak informuje izraelski portal sport5.co.il, kadra Izraela już od poniedziałku przebywa w Polsce. Po lądowaniu w Krakowie udała się do Katowic, gdzie odbyła krótki trening. We wtorek reprezentacja Izraela ponownie miała zaliczyć jednostkę treningową, a następnie udać się do muzeum Auschwitz-Birkenau.

Niemiecki obóz zagłady bez wątpienia jest jednym z najważniejszych miejsc dla narodu Izraela. Machina śmierci III Rzeszy sprawiła, że szacunkowo zostało tam zamordowanych ok 1,3 mln osób. Zdecydowaną większość z nich stanowili Żydzi (1,1 mln), w tym ci pochodzenia polskiego, ale Niemcy zabili tam także kilkaset tysięcy Polaków. Obóz zakończył swoją działalność na początku 1945 roku, wraz z opuszczeniem tych ziem przez niemieckiego okupanta.

Skandaliczny transparent kibiców z Hajfy

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta bolesna lekcja historii uświadomi koszykarską reprezentację Izraela, kto podczas II wojny światowej był ofiarą, a kto katem. Oczywiście, o ile izraelscy zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą. Niestety ostatnie tygodnie pokazały, że nie wszyscy ich rodacy są świadomi niemieckich zbrodni, a wielu z nich za holokaust oskarża Polaków, gdyż to na naszych ziemiach nazistowska machina zagłady postanowiła założyć miejsca kaźni.

Przypomnijmy, że 14 sierpnia podczas spotkania Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa, kibice Maccabi wywiesili skandaliczny transparent "Mordercy od 1939 roku" sugerujący, że to właśnie Polacy są odpowiedzialni za zagładę Żydów. Na kłamstwo historyczne takiego kalibru zareagowały nawet najważniejsze osoby w państwie, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim czy ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Głos zabrała także ambasada Izraela, odcinając się od hasła wywieszonego przez fanów Maccabi.

Mimo wszystko takie zachowanie kibiców z Izraela tylko wzmogło napięcia pomiędzy oboma narodami. Teraz reprezentacje Polski i Izraela spotkają się na EuroBaskecie 30 sierpnia w katowickim Spodku. Można się tylko domyślać, jak gorąca atmosfera będzie panowała na podczas tego meczu.

