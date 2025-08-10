Fatalne wieści ws. Sochana ze zgrupowania reprezentacji Polski. To koniec

Reprezentacja Polski w koszykówce przygotowuje się do EuroBasketu, który odbędzie się w czterech krajach w dniach od 27 sierpnia do 14 września. W ostatnich dniach Polacy rozegrali trzy mecze towarzyskie, w których kolejno przegrali z Senegalem (69:75), pokonali Islandię (92:90) oraz przegrali z Serbią (67:79).

Ale to nie wyniki meczów sparingowych są najgorszą informacją dla selekcjonera Igora Milicicia oraz polskich kibiców. W niedzielę w południe okazało się, że w turnieju nie zagra nasza największa gwiazda i jedyny obecnie Polak w NBA - Jeremy Sochan.

"Kilka dni temu, po jednym z treningów Jeremy Sochan zgłosił sztabowi medycznemu ból łydki. Badania kontrolne wykazały, że niezbędna będzie przerwa od treningów i meczów. Niestety, zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia do EuroBasketu, który rozpoczyna się już za niespełna trzy tygodnie" - poinformował portal koszkadra.pl.

Sochan nie zagra na EuroBaskecie!

Jak czytamy, w sobotę doszło do spotkania przedstawicieli reprezentacji, San Antonio Spurs oraz rodziny Sochana i jego agenta. Wspólnie podjęto decyzję, że najlepszym rozwiązaniem dla zawodnika będzie jego powrót do San Antonio, gdzie podda się dalszej rehabilitacji.

- Zrobiliśmy Jeremiemu niezbędne badania. Kontuzja nie jest groźna, ale do EuroBasketu zostało już mniej niż trzy tygodnie. To bardzo mało czasu. Jeremy jest bardzo ważną częścią naszej drużyny, ma świetny kontakt z wszystkimi graczami i sztabem i jest nam bardzo przykro, że jego przygoda z Kadrą w te wakacje tak szybko się kończy - powiedział dyrektor reprezentacji Polski, Łukasz Koszarek.

- W obliczu urazu, Jeremy otrzymał w Polsce fachową pomoc. Współpraca ze sztabem i managementem KoszKadry zawsze była wzorowa. W tej sytuacji jednak najlepszą opcją jest powrót Jeremiego do San Antonio - dodał Brian Wright, menedżer generalny San Antonio Spurs.

"Uczucie takie, jakby ziomek, z którym od dawna umawiałem się na miasto, w ostatniej chwili odwołał z powodu choroby. Chwilę ponarzekam, ale potem sam przed sobą przyznam, że zdrowie najważniejsze" - skomentował na portalu X dziennikarz Sport.pl, Piotr Wesołowicz.

Polacy w pierwszej fazie turnieju zagrają w katowickim Spodku. Drużyna Milicicia zagra kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) oraz Belgią (4 września).