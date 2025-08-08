Trzaskowski zamarzył o inwestycyjnej perełce. Minister reaguje

W czerwcu Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na terenach Skry w Warszawie powstanie nowa hala. Było to podyktowane sukcesem koszykarzy Legii Warszawa, którzy w tym roku sięgnęli po mistrzostwo Polski. "Warszawski sport, świetnie radzące sobie warszawskie kluby koszykarskie i siatkarskie oraz ich kibice po prostu na to zasługują. Szczegóły wkrótce" - pisał na X polityk Koalicji Obywatelskiej. Co w tej sprawie ma do powiedzenia nowy minister sportu?

Słowa ministra poszły w świat. "Gdy będą sale i szkolenie..."

- Jest wiele inwestycji dotyczących siatkówki. Ogłosiliśmy też, że w Poznaniu powstanie Centrum Sportów Plażowych. To też jest wielki krok w promowaniu tej pięknej dyscypliny. Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, są one potrzebne. Pamiętajmy jednak, że mając taki projekt Siatkarskie Ośrodki Szkolne, który jest realizowany od blisko 14 lat i stanowi najlepszy przykład realizowany dla gier zespołowych, to najpierw musimy się zatroszczyć o to, by w każdej szkole była sala gimnastyczna na odpowiednim poziomie. Gdy będą sale i szkolenie, to będziemy też budować piękne hale, które zapełnią się publicznością. Oczywiście już tych pięknych hal nie brakuje w Polsce, choć zdaję sobie sprawę, że Warszawa powinna mieć taki obiekt w przyszłości - mówił Jakub Rudnicki w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Czy to oznacza, że plany o wybudowaniu hali trzeba będzie odłożyć w czasie? W Warszawie wielu osób uważa, że jest to istotna kwestia dla całego miasta.

Przypomnijmy, że sprawę na Sport.pl opisywał dziennikarz naszego portalu Piotr Wesołowicz. Poniżej fragment publikacji z 20 czerwca:

To już nie są wymysły rozkochanych w baskecie nielicznych fanatyków, a fakt: od kilku lat do Warszawy wróciła moda na kosza. Legia znów walczy o mistrzostwo Polski, Dziki przebojem wdarły się do ekstraklasy i próbują robić w niej show, do elity chciałaby Polonia. A za rok w stolicy odbędą się mistrzostwa świata 3x3.

Trend trwa od lat. Stołeczne kluby mozolnie na to pracowały, ale moment kulminacyjny nastąpił w 2022 r., gdy Legia zdobyła pierwszy po 53 latach medal mistrzostw Polski, przegrywając w finale ze Śląskiem Wrocław.

Przy okazji tamtego finału Rafał Trzaskowski zapowiedział budowę hali na Skrze. – W Warszawie tego typu obiekt jest konieczny. Sprawę traktujemy priorytetowo – mówił wówczas prezydent stolicy. Dziś jednak inwestycja stoi pod znakiem zapytania.

