Sochan przeżył szok, gdy przyleciał do Polski. Oto co go spotkało

Reprezentacja Polski rozpoczęła w Krakowie przygotowania do EuroBasketu. Od dłuższego czasu wiadomo było, że na początku w treningach zabraknie Jeremy'ego Sochana. - Zgodnie z porozumieniem pomiędzy NBA a FIBA, przez pierwsze kilka dni będzie trenował indywidualnie. Najważniejsze jednak, że udało się wszystko tak zorganizować, by mógł dołączyć do drużyny już od pierwszego dnia. Jeremiemu bardzo zależało, by być z drużyną od samego początku - powiedział menedżer koszykarza, Wiktor Lipiecki.

Jeremy Sochan przeżył szok w Polsce. "Trochę się zdziwiłem"

Sochan jest podekscytowany nadchodzącym turniejem oraz współpracą z kolegami z szatni. To dlatego szybko chciał do nich dołączyć. - To dla mnie ważne, aby być z zespołem od początku zgrupowania. Z większością chłopaków nie widziałem się od zeszłego lata... Budowanie dobrej atmosfery i relacji z wszystkimi, nauka wspólnej gry i zachowań na boisku jest bardzo ważna. To te detale mogą nam właśnie pomoc i zadecydować o zwycięstwie - wyjaśnił.

Selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicić ma nadzieję, że Sochan będzie mógł trenować z zespołem już pod koniec tygodnia. Ten nie może już się doczekać, kiedy wejdzie na parkiet. - Muszę jeszcze porozmawiać z trenerem, kiedy dokładnie mam wejść na boisko, ale na pewno pojawię się w kilku spotkaniach przed EuroBasketem - przekazał w rozmowie z "Faktem".

Ostatnie dni są w Polsce dość nieprzyjemne. Jest zimno, czasem deszczowo - ogólnie szaro, buro i ponuro. Sochan przyznał, że nie spodziewał się czegoś takiego. - Tak, trochę się zdziwiłem! (śmiech) Pytałem o pogodę i szkoda, że nie ma słońca. Ale może na czas mistrzostw Europy się poprawi! - oznajmił.

22-latek miał trochę czasu po zakończeniu sezonu NBA. Gdzie był, co robił? - Byłem wszędzie! - przyznał z uśmiechem. - Szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam wszystkich miejsc. Oczywiście miałem chwilę odpoczynku - może dwa tygodnie. Ale potem od razu wróciłem do ciężkich treningów. Jestem mocno zmotywowany, żeby dobrze wypaść zarówno na EuroBaskecie, jak i w nowym sezonie NBA - podsumował.

Tegoroczny EuroBasket odbędzie się w dniach 27 sierpnia - 14 września. Polska jest współgospodarzem imprezy, razem z Finlandią, Cyprem i Łotwą. Nasza kadra będzie rozgrywała mecze w Spodku w Katowicach. Rywalami grupowymi będą Islandia, Francja, Słowenia, Belgia i Izrael. Awans do fazy play-off wywalczą cztery najlepsze zespoły w grupie. Przed trzema laty Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce.