Niedawny mistrz Polski rozpaczliwie prosi miasto o ratunek. Miażdżąca reakcja

Stal Ostrów Wielkopolski nie tak dawno, bo w sezonie 2020/2021 świętował pierwsze mistrzostwo Polski w swojej historii. Wcześniej byli raz wicemistrzami Polski (2017/2018, a dwukrotnie brązowymi medalistami (2001/2002, 2016/2017 i 2022/2023). Mają na koncie również dwa Puchary Polski (2019, 2022) oraz przegrany finał FIBA Europe Cup w sezonie 2020/2021. Miniony sezon zakończył na 13. miejscu.

Stal Ostrów Wielkopolski zmaga się z problemami finansowymi. Miasto odpowiada na propozycję

Aktualnie klub zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi, o czym poinformował w tym tygodniu w oficjalnym komunikacie. "Zadłużenie Klubu wynosi obecnie 1,88 mln złotych, co stanowi zaledwie 2% całkowitego budżetu z ostatnich 11 lat działalności w ekstraklasie. 98% środków, jakie przez ten czas przeszły przez Klub, zostało spłaconych i rozliczonych. Choć sytuacja jest wymagająca, nie jest ani wyjątkowa, ani bez wyjścia – podobne wyzwania spotykały wiele klubów sportowych w Polsce" - czytamy w nim.

Do tego klub poinformował, że zwrócił się do miasta z oficjalną prośbą, która dotyczy:

podtrzymania wcześniej zapowiedzianego wsparcia na sezon 2025/2026 (2,5 mln zł),

zwiększenia wsparcia o dodatkowe 1,88 mln złotych na pokrycie obecnych zobowiązań,

ewentualnego przejęcie pakietu akcji Spółki STAL S.A. przez Miasto – co umożliwi Miastu bezpośredni wpływ i pełną kontrolę nad funkcjonowaniem Klubu.

Klub zapewnił, że jego celem jest kontynuowanie sportowego projektu w koszykarskiej elicie w Polsce, oraz że rozmawia z trenerami i zawodnikami ws. rozwiązania tej sytuacji.

Na powyższą propozycję klubu odpowiedziało miasto w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w czwartek na stronie Urzędu Miejskiego oraz na profilu facebookowym miasta. W nim nie wyrażono zgody na zwiększenie wsparcia o 1,88 mln zł "na spłatę zadłużenia". "Środki publiczne muszą być wydatkowane w sposób przejrzysty, zgodny z prawem i z korzyścią dla ogółu mieszkańców, a nie na pokrywanie zobowiązań prywatnych podmiotów gospodarczych" - podkreślono.

"Deklarujemy gotowość do dalszej współpracy z Klubem, jednak wyłącznie w granicach rozsądku i odpowiedzialności finansowej. Miasto Ostrów Wielkopolski podtrzymuje deklarowane wsparcie na sezon 2025/2026 w wysokości 2 500 000,00 złotych, co stanowi znaczący wkład w funkcjonowanie Klubu" - dodano. Miasto wyraźnie zaznaczyło, że nie zwiększy wsparcia oraz nie przyjmuje propozycji przejęcia udziałów w spółce. Wyrażono za to otwartość na rozmowy ws. wsparcia Akademii Koszykarskiej.

"Apelujemy do obecnych władz Klubu o podejmowanie odpowiedzialnych i realistycznych decyzji. Przyszłość ostrowskiej koszykówki zależy od transparentnego zarządzania, współpracy ze środowiskiem oraz racjonalnej polityki finansowej – nie od przerzucania ciężaru prywatnych zobowiązań na barki publiczne" - podsumowano.

Mimo trudnej sytuacji finansowej Stal Ostrów Wielkopolski pozytywnie przeszła procedurę licencyjną do gry w przyszłym sezonie Orlen Basket Ligi.