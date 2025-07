Świetne wieści ws. Sochana! Sam to ogłosił. "Nie mogę się doczekać"

Jeremy Sochan już wcześniej wykazywał ogromną chęć dla reprezentacji i osiągnięcia z nią sukcesu na dużej imprezie. Bardzo chciał pojechać na igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale nie udało się przejść turnieju kwalifikacyjnego. Kolejną szansą będzie tegoroczny EuroBasket.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Świetne wieści ws. Sochana przed EuroBasketem

Sochan jest jedynym graczem z NBA na liście powołanych do reprezentacji Polski, więc jasne jest, że wiązane są duże nadzieje z jego przyjazdem i występem. Znakiem zapytania było jedynie, czy będzie obecny od pierwszego dnia zgrupowania kadry w Krakowie, ale w tej sprawie jest już wszystko jasne.

Menedżer koszykarza, Wiktor Lipiecki, potwierdził w nadesłanym komunikacie, że Sochan będzie od początku, ale przez pierwsze dni nie będzie trenował z resztą zespołu.

Zobacz też: Zamiast finału, telewizja pokazała brazylijską telenowelę. Zapomniany sukces kadry

- Jeremy będzie w Krakowie od samego początku zgrupowania, ale zgodnie z porozumieniem pomiędzy NBA a FIBA, przez pierwsze kilka dni będzie trenował indywidualnie. Najważniejsze jednak, że udało się wszystko tak zorganizować, by Jeremy mógł dołączyć do drużyny już od pierwszego dnia. Jeremiemu bardzo zależało, by być z drużyną od samego początku - powiedział Lipiecki.

Sochan nie krył ekscytacji związanej ze zgrupowaniem i nadchodzącym turniejem. Chce zacieśniać relacje z resztą kadrowiczów, budować zgranie i dobrą atmosferę.

- To dla mnie ważne, aby być z zespołem od początku zgrupowania. Z większością chłopaków nie widziałem się od zeszłego lata… Budowanie dobrej atmosfery i relacji z wszystkimi, nauka wspólnej gry i zachowań na boisku jest bardzo ważna. To te detale mogą nam właśnie pomoc i zadecydować o zwycięstwie. Już nie mogę się doczekać - przyznał koszykarz San Antonio Spurs.

Tegoroczny EuroBasket odbędzie się w dniach 27 sierpnia - 14 września. Polska jest współgospodarzem imprezy, razem z Finlandią, Cyprem i Łotwą. Nasza kadra będzie rozgrywała swoje mecze w Spodku w Katowicach. Rywalami grupowymi będą Islandia, Francja, Słowenia, Belgia i Izrael. Awans do fazy pucharowej wywalczą cztery najlepsze zespoły w grupie.

Na ostatnim EuroBaskecie w 2022 r. Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce. Pierwszy raz od 1971 r.byli w najlepszej czwórce turnieju.