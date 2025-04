Dantejskie sceny w polskiej lidze. Nagle ruszył na kibica

W I lidze koszykówki trwają play-offy, które zadecydują, kto awansuje do Orlen Basket Ligi. W środę z marzeniami o przepustce do elity pożegnała się Kotwica Kołobrzeg. Po niezwykle wyrównanej rywalizacji w ćwierćfinale toczonej do trzech zwycięstw minimalnie lepszy okazał się Sokół Łańcut. Do środowego meczu obie ekipy miały po dwa zwycięstwa i losy awansu rozstrzygnęło dopiero ostatnie spotkanie w Łańcucie. Sokół w kontrowersyjnych okolicznościach wygrał zaledwie jednym punktem 79:78. Nie to wzbudziło jednak największe emocje.

Obrazki rodem z ringu. Skandal w I lidze. Doszło do bójki z kibicem

Zaraz po końcowej syrenie doszło do szokujących scen. Jak relacjonował portal Podkarpacie LIVE, z wynikiem nie mógł się pogodzić jeden z zawodników Kotwicy Kołobrzeg - Remon Nelson. Amerykanin w ostatniej akcji domagał się odgwizdania rzutu wolnego. To jednak nie nastąpiło, na co ten zaczął otwarcie protestować. Jakby tego było mało, całe zamieszenia dodatkowo podsycił jeden z miejscowych kibiców, który... oblał Nelsona wodą.

Wtedy koszykarz wpadł w szał. Od razu wystartował z pięściami w stronę kibica. Pchnął w jego kierunku bandę reklamową, a następnie wymierzył kilka bokserskich ciosów. Wtedy momentalnie podbiegli jego koledzy z drużyny oraz ochroniarze, by go powstrzymać. Jeden musiał go nawet przewrócić. Mimo to Nelson zdołał się wyrwać i wskazał palcem na fana, który go sprowokował. Na szczęście sytuację udało się uspokoić i obyło się bez większej bijatyki. Nagranie z całego zajścia zmieściło na swoim profilu na Facebooku Podkarpacie LIVE.

Wynik oznacza, że do półfinału play-offów dostał się Sokół Łańcut, który zmierzy się teraz z Astrorią Bydgoszcz. O kolejne miejsce w finale powalczą zaś WKK Wrocław i Miasto Szkła Krosno. Dla Kotwicy Kołobrzeg jest to natomiast koniec sezonu. Klub podziękował w mediach społecznościowych za wsparcie. Nie odniósł się jednak w żaden sposób do incydentu z udziałem swojego zawodnika.