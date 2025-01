Sochan przyjechał do nowego kraju i kompletnie zmienił wygląd. Co za metamorfoza!

Zielony, biały, różówy - to tylko kilka kolorów, które w ostatnich miesiącach przybierały włosy Jeremy'ego Sochana. Reprezentant Polski w ostatnim czasie zmagał się urazem pleców, ale wydaje się, że jest gotowy do gry. A przy okazji zmienił kolor fryzury na nawiązujący do kraju, w którym San Antonio Spurs rozegrają kolejne mecze.

3 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl