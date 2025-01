Skończyła karierę i się zaczęło. "W tydzień zarobiła więcej niż przez lata gry"

"Chociaż będzie mi brakować boiska, atmosfery i całej koszykarskiej rodziny, wykorzystam ten czas, by skupić się na zdrowiu i rozwoju osobistym. Przykro mi, że tak nagle odchodzę. Chciałabym, aby wszystko skończyło się w inny sposób" - pisała Elizabeth Cambage po odejściu z WNBA w połowie sezonu 2021/22, gdy grała w barwach Los Angeles Sparks.

Koszykarka szybko znalazła sobie nowe zajęcie. "Cambage dołączyła do OnlyFans, gdzie jej sukces finansowy przekroczył jej zarobki w WNBA. Podobno Australijka zarobiła więcej w pierwszym tygodniu na platformie niż przez wszystkie lata na boisku koszykarskim. Według Cambage dołączenie do OnlyFans nie było tylko decyzją finansową, ale także sposobem na wyrażenie innej strony siebie - pisze "Daily Mail".

Dziennikarze zdradzili zarobki Cambage. Jest wielka różnica w pieniądzach, które otrzymywała za grę w koszykówkę od tych z OnlyFans. "Mimo że w swoim najlepszym sezonie zarobiła 221 tys. dol., różnica w zarobkach pozostaje rażąco niepokojąca. Cambage zarabia teraz 1,5 mln dol. rocznie dzięki OnlyFans, kontynuując budowanie swojej osobistej marki" - dodają dziennikarze.

Internauci krytykują Cambage, czterokrotną uczestniczkę meczu gwiazd WNBA. "Zarobiła więcej, ale straciła duszę", "To nie jest takie imponujące, jak jej się wydaje" "Czy zarobiłaby tyle samo pieniędzy, gdyby nigdy nie została zawodniczką WNBA, czy też sława pomogła jej w OF?" - to tylko niektóre z komentarzy, cytowane przez "Sportskeeda".

W ciągu sześciu sezonów w WNBA Cambage zdobywała średnio 15,8 punktów, miała 7,5 zbiórek i 1,6 bloków. Jest też pierwszą koszykarką w historii, która wykonała wsad do kosza.