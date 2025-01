Zawodnik NBA nie mógł uwierzyć, gdy usłyszał o swojej dziewczynie

Walker Kessler wywodzi się z typowo koszykarskiej rodziny. Jego ojciec Chad, a następnie wujek Alec oraz brat Houston biegali po parkietach University of Georgia. Kilka lat temu Kesslera okrzyknięto go najlepszym zawodnikiem szkół średnich stanu Georgia. W 2022 roku został wybrany z 22. numerem w drafcie, a niedługo później znalazł się w pierwszej piątce debiutantów. Rok później zakładał już koszulkę reprezentacji Stanów Zjednoczonych na mistrzostwach świata.

Dziewczyna zawodnika NBA nową Miss! Jego reakcja mówi sama za siebie

Teraz 23-latek jest zawodnikiem Utah Jazz. W NBA radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Amerykaninowi dobrze wiedzie się także w życiu prywatnym. Przed laty na Uniwersytecie Auburn poznał Abbie Stockard, z którą związek tworzy do dziś. Zazwyczaj to partnerka Kesslera musi wspierać go podczas meczów, jednak ostatnio role nieco się odwróciły. Teraz koszykarz trzymał kciuki za ukochaną.

I ostatecznie miał ogromny powód do szczęścia! W niedzielę Abbie Stockard została nową Miss Stanów Zjednoczonych. 22-latka, która na co dzień jest studentką pielęgniarstwa i cheerleaderką na Uniwersytecie w Auburn, pokonała łącznie aż 51 innych kandydatek. W czerwcu ubiegłego roku została ogłoszona Miss Alabamy. Teraz sięgnęła po jeszcze bardziej prestiżowe wyróżnienie.

Konkursu z udziałem swojej partnerki nie mógł przegapić Walker Kessler. W mediach społecznościowych opublikowano krótki filmik, na którym widać, jak 23-latek ogląda wydarzenie wspólnie z trenerem Utah Jazz Willem Hardym. Kiedy w pewnym momencie Abbie Stockard została ogłoszoną nową Miss, koszykarz dosłownie zaniemówił ze szczęścia.

Momentalnie rzucił telefonem, na którym śledził transmisję, po czym wstał i złapał się za głowę. Wideo z jego reakcji szybko zyskało na popularności. Co ciekawe, czasu na świętowanie nie było zbyt wiele. Już w nocy z wtorku na środę polskiego czasu Walker Kessler wystąpił w meczu przeciwko Atlanta Hawks. Jego drużyna na własnym parkiecie przegrała 121:124. Partner Miss USA zdobył w sumie 21 punktów i zanotował dziesięć zbiórek. Na ten moment Utah Jazz plasują się na 14. miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej.