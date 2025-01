Biden chciał uhonorować legendę. Cała sala wybuchła śmiechem

W minioną sobotę w Białym Domu pojawiło się mnóstwo znamienitych gości, których Joe Biden wyróżnił Prezydenckim Medalem Wolności. "To wielcy przywódcy, którzy uczynili Amerykę lepszym miejscem. To ludzie, którzy wnieśli niezwykły wkład w rozwój całego świata. Wierzymy, że zachowują wiarę, dają każdemu uczciwą szansę oraz stawiają przyzwoitość ponad wszystko inne" - napisano o wszystkich laureatach medalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Magic Johnson rozbawił całą salę. Joe Biden miał z nim wielki problem

Wśród wyróżnionych nie zabrakło znanych postaci. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Michael J. Fox, Denzel Washington, Jose Andres, Hillary Clinton, George Soros czy Ralph Lauren. Laureatami zostali także sportowcy - Leo Messi, który nie pojawił się w Białym Domu "ze względu napiętego harmonogramu", oraz Magic Johnson.

Legenda NBA osobiście stawiła się po odebranie wyróżnienia, ale przy tym nie obyło się bez zabawnej sytuacji. Mierzący 206 centymetrów koszykarz był...zbyt wysoki dla Bidena, który samodzielnie wieszał wszystkim medale na szyi. Cała sala wiedziała, że prezydent ma problem i nie omieszkała skwitować tego śmiechem.

Co na to zrobił Johnson? Delikatnie przykucnął, co jeszcze bardziej odebrało sytuacji powagę i bawiło również jego. W międzyczasie Biden powiedział coś jeszcze do byłego koszykarza, a cała sala kontynuowała brawa i śmiech. Wszystko widoczne jest na poniższym wideo.

Magic Johnson to pięciokrotny mistrz NBA i trzykrotny MVP ligi, uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających wszech czasów. Były koszykarz od lat wspiera w USA partię demokratyczną, a po odebraniu nagrody od Bidena nie ukrywał radości.

"To absolutny zaszczyt i przywilej, że prezydent Joe Biden wybrał mnie do cenionej nagrody Prezydenckiego Medalu Wolności. Nigdy, nawet w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że ten dzieciak z Lansing w stanie Michigan pewnego dnia dorośnie i otrzyma jedno z najwyższych odznaczeń cywilnych Stanów Zjednoczonych" - pisał Johnson w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.