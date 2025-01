Totalny upadek mistrzyń Polski. Dotknęły dna. "Jesteśmy zmuszeni"

Pięć - to liczba mistrzostw Polski, które zdobył KGHM BC Polkowice. "Pomarańczowe" zostały mistrzyniami Orlen Basket Ligi w sezonie 23/24, kiedy to pokonały 2:0 w finale AZS AJP Gorzów Wielkopolski. BC Polkowice rywalizowało też regularnie w europejskich pucharach. W tym sezonie mistrzynie Polski grały w Eurolidze (gdzie awansowały do drugiej rundy), natomiast musiały się wycofać z rozgrywek ze względu na problemy finansowo-kadrowe.

O tym klub poinformował 3 stycznia br. w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wcześniej klub rozwiązał umowy z Emmą Cannon, Marią Jespersen, Julią Niełacną, Weroniką Piechowiak oraz Anete Steinbergi. Poza tym z klubu odeszła Weronika Gajda, która była rozgrywającą od sezonu 16/17. "Polkowice stały się jej domem, a ona sama została bohaterką i inspiracją dla kolejnych pokoleń koszykarek" - informował klub z Polkowic.

Mistrzynie Polski proszą o wsparcie. "Jesteśmy zmuszeni zrobić krok w tył"

Teraz KGHM BC Polkowice uruchomiło internetową zbiórkę, w której prosi kibiców o pomoc w zebraniu środków, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Klub potrzebuje 100 tys. złotych. "Obecnie jesteśmy zmuszeni zrobić krok w tył. Nie walczymy już o honory i zaszczyty, a o przyszłość MKSu oraz Polkowickiej koszykówki. Cel, do którego realizacji podchodzimy z nie mniejszą dumą i determinacją. Abyśmy mogli ten cel osiągnąć, potrzebujemy jednak Waszego wsparcia" - rozpoczął klub.

"W związku z wycofaniem się Gminy Polkowice ze wspierania koszykówki w drugiej połowie 2024 r., nie mamy środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania. Postanowiliśmy zorganizować zbiórkę. Na trybunach niejednokrotnie udowadnialiście, że macie wielkie serca do koszykówki i w szczególności do Pomarańczowych. Dzisiaj potrzebujemy Waszej pomocy, aby móc organizować i brać udział w kolejnych meczach. Chcemy, aby koszykówka dostarczała Wam niesamowitych emocji jeszcze przez wiele lat" - dodają mistrzynie Polski.

Z opisu zbiórki dowiadujemy się, na co będą przekazane środki. "Całość środków przeznaczona zostanie na utrzymanie drużyny i organizację meczów tak domowych jak i wyjazdowych. Jeśli nie otrzymamy pomocy, nie będziemy w stanie kontynuować rozgrywek, co może oznaczać koniec Klubu z piękną i długą historią. Mimo tego, że w gminnym budżecie były przewidziane środki na rozwój koszykówki, władze zdecydowały się nie ogłaszać konkursu" - czytamy w serwisie zrzutka.pl.

"Posiadamy kompetentny personel i infrastrukturę, aby prowadzić zespoły na najwyższym poziomie. Nie brakuje nam determinacji i zapału. Obecnie przygotowujemy ofertę do konkursu, w ramach którego można pozyskać środki na rozwój koszykówki. Zanim jednak poznamy wyniki konkursu i w przypadku zwycięstwa pozyskamy środki, miną tygodnie. Zbiórka ta ma na celu zapewnienie Klubowi środków umożliwiających organizację meczów i funkcjonowanie drużyny w najbliższych tygodniach" - podsumował klub.

