Znów zawrzało po wpisie Gortata. Zareagował rzecznik PiS

Marcin Gortat przez lata z powodzeniem występował na parkietach NBA, gdzie osiągnął szereg sukcesów i stał się pierwszym Polakiem, który awansował do finałów tych rozgrywek. Obecnie regularnie wypowiada się na tematy polityczne i spiera się z politykami Prawa i Sprawiedliwości. "W przeciwieństwa do pana daleko mam do dna. Dzwonię po Michała Kołodziejczaka, żeby cię uspokoił" - tak odpowiadał Januszowi Kowalskiemu.

Rzecznik PiS odpowiada Gortatowi. "Ma jakiś problem?"

Ostatnio Gortat znów dał o sobie znać i poruszył tematy polityczne. Były koszykarz zareagował na zdjęcie Karola Nawrockiego, wyśmiewając go. Wpis Gortata zacytował Daniel Nawrocki, a więc syn kandydata PiS-u na prezydenta. "Polski Młocie, Wesołych Świąt! Życzę Ci spokoju, rodzinnego ciepła i zasłużonego odpoczynku – zwłaszcza od polityki!" - napisał. Teraz odpowiedział mu również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

"Marcin Gortat ma jakiś problem z PiS-em? Bardzo dobrze pamiętam nasze spotkanie... zdjęcia Panu nie przeszkadzały i nie tylko... Dobrej nocy. Słabe to co Pan, pod tani poklask wypisuje ..." - napisał na Twitterze i wrzucił zdjęcie Gortata z byłą premier Beatą Szydło. Trzy grosze dodał również były wicepremier Piotr Gliński.

"Panie Marcinie, polubił Pan coś, co jest poniżej poziomu. Wiemy obaj, że sport istnieje dzięki fair play. Inaczej nie ma sensu. Podobnie jest w życiu i - mimo wszystko - w polityce. Pamiętam nasze spotkania w Łodzi, Zgierzu, Pana patriotyzm w NBA. Życzę dobrych Świąt!" - napisał.