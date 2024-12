Wyjawiła całą prawdę o legendzie NBA. "Zostawił w nas traumę"

Dennis Rodman to absolutna legenda ligi NBA, którą wygrywał pięciokrotnie. Był częścią legendarnego zespołu Chicago Bulls z Michalem Jordanem, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjną postacią w całej lidze. Rodman znikał na kilka dni na imprezach, przedstawiał światu kolejne kochanki, nie stronił od alkoholu i nigdy nie był wzorem dla najmłodszych. Również dla swoich dzieci.

Córka Dennisa Rodmana wyznała bolesną prawdę. "Nie jest moim ojcem"

W przeszłości świat obiegły informacje, że Madonna chciała zapłacić fortunę Rodmanowi, by ten został ojcem jej dziecka. Finalnie do "transakcji" nie doszło, ale były podkoszowy Chicago Bulls, Detroit Pistons i San Antonio Spurs ma potomstwo. Konkretnie to syna DJ-a oraz córki Alexis i Trinity.

Druga z córek Rodmana zyskała sławę jako profesjonalna piłkarka. Jest ona reprezentantką USA oraz zawodniczką Washington Spirit. Ojciec - były sportowiec - nie pomógł jej jednak w rozwoju sportowej kariery. Ze słów 22-latki wynika, że właściwie niewiele razy mogła liczyć na jego wsparcie w każdym aspekcie życia.

- On nie jest moim ojcem. Może biologicznie i nic więcej - stwierdziła Trinity Rodman w podcaście "Call Her Daddy". - Słuchanie jego głosu jest dla mnie bolesne. To skrajnie samolubna osoba i tak naprawdę nigdy go o nic nie prosiliśmy. Chyba że naprawdę tego potrzebowaliśmy - dodała piłkarka.

Piłkarka wyznała, że w telefonie nie ma nawet numeru do ojca i zazwyczaj nie rozmawia z nim po kilka miesięcy. Były koszykarz dzwoni do niej głównie, kiedy jest pijany i psuje jej nastrój. 22-latka po prostu stara się żyć bez przywiązania do ojca i odcina się od jego działań.

- On lubi publicznie się chwalić "och, to są moje dzieci". To wszystko kręci się jednak wokół niego i zawsze tak było. Emocjonalnie całe życie trzymał nas w napięciu i zostawił w nas traumę. Przeszliśmy przez wiele problemów z jego powodu - dodała córka legendy NBA.

Dennis Rodman nadal słynie z kontrowersyjnego stylu życia. W przeszłości były koszykarz kumplował się m.in. z Władimirem Putinem i Kim Dzon Unem, a najwyraźniej nie potrafił "zakumplować się" ze swoimi dziećmi.