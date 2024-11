Stało się! Najlepsza liga świata zmienia nadawcę w Polsce

Rozgrywki NBA elektryzują fanów koszykówki na całym świecie. Cieszą się również niemałym zainteresowaniem w Polsce. Jednym z powodów jest z pewnością obecność polskiego koszykarza Jeremy'ego Sochana, który reprezentuje barwy San Antonio Spurs.

NBA będzie miało w Polsce nowego nadawcę. Co za zmiany

Wszystkich fanów NBA wkrótce będą czekać wielkie zmiany. Jak przekazała oficjalna strona rozgrywek, władze ligi podpisały nowy, aż 11-letni kontrakt z Warner Bros Discovery. Oznacza to, że nowym nadawcą NBA w Polsce będzie platforma streamingowa MAX, która należy właśnie do WBD. Do tej pory transmisją spotkań zajmowało się w naszym kraju Canal + Sport.

Zgodnie z nową umową MAX ma pokazać 100 meczów w sezonie zasadniczym oraz play-offy. Nowy kontrakt wejdzie w życie od przyszłego sezonu. Do WBD należą również TVN oraz Eurosport.

"National Basketball Association i Warner Bros. Discovery osiągnęły porozumienie, które przedłuży ich długoletnie partnerstwo medialne o dodatkowe 11 lat. Zgodnie z warunkami umowy NBA i Warner Bros. Discovery rozszerzą swoje partnerstwo biznesowe. WBD otrzymało prawa do transmisji meczów NBA w krajach nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja), a także w Polsce i Ameryce Łacińskiej (z wyłączeniem Brazylii i Meksyku) na następne 11 lat. W związku z tym WBD zapewni komentarz w lokalnym języku i możliwości promocyjne dla partnerów marketingowych NBA" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu ligi.

San Antonio Spurs Jeremy'ego Sochana zajmują obecnie 12. miejsce w Konferencji Zachodniej. W bieżącym sezonie mecze NBA nadal będzie można oglądać na antenie Canal + Sport.