Przebili nawet Ronaldo. Dramat. Oto najgorszy pomnik w historii?

Dwyane Wade to jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA. 42-latek jest legendą drużyny Miami Heat, z którą zdobył trzy tytuły mistrzowskie. To jedyny obok Udonisa Haslema koszykarz w historii klubu, który miał udział we wszystkich z nich. Co więcej, podczas spektakularnej kariery aż 13 razy zagrał w meczu w All-Star, a w 2006 roku został MVP finałów. Trzy lata później był najlepiej punktującym zawodnikiem ligi. Łącznie w ekipie z Miami rozegrał 15 sezonów. W końcu w 2020 roku Heat zastrzegli jego koszulkę numerem "3".

Co ciekawe, w poniedziałek 28 października wypada okrągła 21. rocznica debiutu Dwyane’a Wade’a w barwach Miami Heat. I właśnie tego dnia podczas spotkania z Detroit Pistons odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, który znajduje się przed halą florydzkiego zespołu. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć samego 42-latka.

Po przemowach i części oficjalnej w końcu nadszedł moment na odkrycie rzeźby. Wtedy to kamery uchwyciły reakcję Dwyane’a Wade’a i siedzącego obok syna koszykarza. Ich miny mówiły same za siebie za siebie. Obaj wymienili się wymownymi spojrzeniami. "Nie padło ani jedno słowo, ale rozmowa była bardzo głośna", "Oni wiedzą, że ten pomnik jest do d**y", "Te spojrzenia mówią wszystko" - pisali kibice.

Rysy twarzy, które widnieją na pomniku legendy NBA, niezbyt przypominają wygląd samego zawodnika. Cały posąg wygląda bardziej jak karykatura niż coś, co ma upamiętnić gwiazdę. Na filmikach widać, że 42-latkowi niezbyt podoba się pomnik, który jest pierwszą stworzoną rzeźbą dla koszykarza Miami Heat w historii.

Oczywiście w mediach społecznościowych nie obyło się bez ironii i szydery. Posąg błyskawicznie został wyśmiany przez wielu internautów. Niektórzy porównują go do słynnego już popiersia Cirstiano Ronaldo, które znajduje się na lotnisku na portugalskiej Maderze. Tamto "dzieło" także niezbyt przypomina legendarnego piłkarza Realu Madryt.

Oprócz pomnika przed obiektem Miami Heat wstawiono również tablicę upamiętniającą wszystkie wielkie osiągnięcia Wade’a. Na szczęście przynajmniej do tej formy upamiętnienia zawodnika nie można mieć zarzutów. Warto dodać, że tego dnia ekipa z Miami pokonała Detroit Pistons 106:98. Być może przynajmniej ten stan rzeczy zadowolił Dwyane’a Wade’a.