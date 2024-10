Tak legendarny trener nazwał Donalda Trumpa. Cały świat usłyszy

Donald Trump czy Kamala Harris? To pytanie zadaje sobie cały świat. Już 5 listopada odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kampania wyborcza jest na ostatniej prostej i angażuje się w nią coraz więcej gwiazd ze świata show biznesu i sportu. Do tematu wyborów odniósł się także Gregg Popovich - trener San Antonio Spurs, w którym na co dzień gra jedyny Polak w NBA - Jeremy Sochan.

Tak Gregg Popovich nazwał Trumpa. Cios przed wyborami. "Przykład łobuza z piątej klasy"

Szkoleniowiec pojawił się na konferencji prasowej po meczu z Houston Rockets, w którym Spurs wygrali 109:106. W jej trakcie Popovich powiedział kilka ciepłych słów o polskim koszykarzu. - To jest właśnie cały Jeremy. Sami wiecie. On rządzi na parkiecie, zbiera, daje z siebie wszystko w defensywie - mówił. Zdecydowanie więcej czasu poświęcił za to... Donaldowi Trumpowi.

75-latek, który w świecie amerykańskiej koszykówki cieszy się olbrzymim poważaniem, mówił o Trumpie prawie 15 minut. W pewnym momencie nazwał go "największym marudą, jaki chodził po ziemi". - To żałosny osobnik. To mały człowiek, który musi pomniejszać wszystkich wokół siebie, żeby samemu poczuć się większy - stwierdził, cytowany przez "Huffpost".

W ten sposób jasno opowiedział się przeciwko kandydaturze byłego prezydenta. Szczególnie mocno piętnował jego zachowanie i stosunek do różnych mniejszości. - Mam na myśli, że jest najgorszym przykładem łobuza z piątej klasy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Czy chciałbyś, żeby twoje dzieci zachowywały się tak jak on? - pytał zgromadzonych.

Trener Sochana ostrzega przed Trumpem. "Jeśli ten facet zostanie wybrany..."

Popovich krytykował także wyborców partii republikańskiej i mówił, jakie zagrożenia wiążą się z ponownym dojściem Trumpa do władzy. - Nazywali go ksenofobem, religijnym dewotą, rasistą, niegodnym urzędu itd. To ich słowa, a i tak są razem z nim. Czy oni nie wiedzą, że mają dzieci i wnuki, które prawdopodobnie stracą wolność, jeśli ten facet zostanie wybrany? Nie mówię o polityce, mówię o idei naszego kraju - kontynuował.

Na koniec zaapelował do wyborców o szczególną mobilizację. - Ci, którzy zostają w domu i nie głosują, martwią mnie najbardziej, ponieważ potrzebujemy, aby głosowali wszyscy. Mam nadzieję, że ludzie nie zostaną w domach, że zrozumieją, że ten facet to oszust. Jest w tym świetny. Oddaję mu za to uznanie. Jest w tym najlepszy, ale sprawia, że chce ci się wymiotować - podsumował.