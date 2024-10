Wielka noc Sochana! Oczarował trenera. "On rządzi"

Jeremy Sochan w imponującym stylu rozpoczął trzeci sezon na parkietach NBA. Przed dwoma dniami fantastycznie spisał się w meczu San Antonio Spurs z Dallas Maverics. Co prawda jego drużyna przegrała 109:120, ale Polak był najskuteczniejszym graczem zespołu. Zdobył 18 punktów. Tym razem w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu poprowadził Spurs do zwycięstwa nad Houston Rockets 109:106. I znów pokazał, że jest w imponującej formie.

Co za gra Sochana! Nic tylko bić brawo. "Cały Jeremy"

Sochan spędził na parkiecie 37 minut. W tym czasie rzucił 17 punktów i miał 12 zbiórek, a więc zanotował double-double. Oprócz tego może dopisać sobie trzy asysty i dwa przechwyty. Imponował dynamicznymi wejściami pod kosz i fantastycznie radził sobie z obroną rywali. Lepsze statystyki od niego miał tylko jeden z koszykarzy z San Antonio - Victor Wembanyama, który zdobył aż 29 "oczek".

Naszego reprezentanta na pomeczowej konferencji prasowej nie mógł się nachwalić trener San Antonio Spurs Gregg Popovich. - To jest właśnie cały Jeremy. Sami wiecie. On rządzi na parkiecie, zbiera, daje z siebie wszystko w defensywie. On jest tam tylko po to, żeby wygrać - mówił.

Pierwsza wygrana San Antonio Spurs w tym sezonie. Jest jednak co poprawiać

Ekipa Polaka dominowała przede wszystkim w dwóch pierwszych kwartach, po których wygrywała aż 62:41. Później jednak wyraźnie spuściła z tonu i ostatecznie utrzymała tylko trzy punkty przewagi. Popovich nie był z tego faktu zadowolony. - Myślę, że w drugiej połowie Houston było od nas trochę lepsze dzięki swojej fizyczności. W pierwszej graliśmy dobrze, ale druga połowa dała nam do myślenia. Była dla nas bolesna. Mogliśmy dołożyć trochę do ognia, a trzymaliśmy wynik na styku. Wiele zależało od decyzji sędziów. Mam nadzieję, że w poniedziałek się poprawimy - przyznał.

Kolejny mecz Spurs rozegrają w nocy z poniedziałku na wtorek 29 października. We własnej hali ponownie zmierzą się z Houston Rockets.