Burza w sieci po tym, co zrobił zawodnik Barcelony. Wybuchnie skandal

FC Barcelona jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów koszykarskich w Hiszpanii i Europie. Zespół z Katalonii wygrywał m.in. 20 mistrzostw Hiszpanii, dwa puchary Euroligi i jeden Puchar Interkontynentalny. Barcelona zdobyła ostatnie mistrzostwo w sezonie 22/23, a teraz tytułu broni Real Madryt. W latach 2013-2015 zawodnikiem Barcelony był Maciej Lampe, a aktualnie w koszykarskiej drużynie kobiet występuje Julia Drop.

Barcelona rozpoczęła nowy sezon koszykarski od porażki 83:89 z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Porażka pojawiła się też na początku Euroligi - 67:74 z Żalgirisem Kowno. W lidze hiszpańskiej Barcelona wygrała dwa pierwsze spotkania, a w niedzielę rywalizowała na wyjeździe z La Laguna Tenerife. W trakcie spotkania jeden z zawodników Barcelony zachował się bardzo nieodpowiednio. O tej sprawie hiszpańskie dzienniki jeszcze się nie rozpisują.

Zawodnik Barcelony uderzył sędzię w pośladek. "To nowy Rubiales"

Do wspomnianej sytuacji doszło w czwartej kwarcie tego spotkania. Dario Brizuela trzymał się rękami z Franem Guerrą i zawodnik Barcelony faulował. Sędziowie zauważyli tę sytuację, a gdy Brizuela przechodził obok sędzi, to uderzył ją w pośladek. Ta sytuacja nie ubiegła pozostałym sędziom, którzy ukarali Brizuelę faulem technicznym. Nagranie z tego zdarzenia uzbierało już setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych.

Wśród internautów pojawiają się głosy, że w koszykówce jest to zachowanie, które zawodnicy wykonują instynktownie, więc nie jest to żadna kontrowersja. "Teraz to jest śmiech, ale jak to dotrze do polityków, to zrobi się bałagan", "Brizuela to nowy Rubiales", "za dwa tygodnie będzie oskarżony o molestowanie seksualne", "czy to jest niesportowe? Otóż jest", "odruchowa akcja" - to treść części komentarzy na portalu X.

Nawiązanie do Luisa Rubialesa pojawia się nieprzypadkowo. Latem zeszłego roku po finale mistrzostw świata kobiet Rubiales pocałował Jennifer Hermoso w usta bez zgody zawodniczki. FIFA zdecydowała się zdyskwalifikować Rubialesa na trzy lata, a potem Rubiales podał się do dymisji na stanowisku prezesa hiszpańskiej federacji.

Dario Brizuela to reprezentant Hiszpanii i zawodnik Barcelony od sezonu 23/24. Wcześniej grał w barwach Club Baloncesto Estudiantes, Penas Huesca i Unicaja Malaga. Brizuela wywalczył z Hiszpanią złoty medal Eurobasketu w 2022 r. We wspomnianym meczu z Tenerife Brizuela zdobył osiem punktów, a Barcelona wygrała 97:92.