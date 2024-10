Jeremy Sochan postawił sprawę jasno ws. gry dla Polski

Październik nadszedł, a zatem fani koszykówki już mogą się szykować. Oto bowiem miesiąc powrotu NBA. W nocy z 22 na 23 października (wtorek/środa) mistrzowie z poprzedniego sezonu Boston Celtics otworzą nowe rozgrywki domowym starciem z New York Knicks. Jeżeli chodzi o San Antonio Spurs, oni zainaugurują sezon w nocy z 24 na 25 października, gdy o 1:30 czasu polskiego zmierzą się na wyjeździe z Dallas Mavericks.

San Antonio Spurs z misją awansu do play-off. Sochan będzie kluczowy

Gdzie San Antonio Spurs, tam oczywiście i Jeremy Sochan. Klub Polaka przed sezonem wzmocnił się doświadczonymi Chrisem Paulem oraz Harrisonem Barnesem. Ma to lepiej zrównoważyć zdominowaną przez młodych graczy drużynę. Tym razem zespół z południowego Teksasu ma zamiar powalczyć o awans do fazy play-off, co ostatni raz udało im się w 2019 roku.

Nasz reprezentant będzie niewątpliwie ważną postacią w zespole Gregga Popovicha. Sochan wypowiedział się podczas konferencji prasowej Spurs, zorganizowanej specjalnie dla polskich dziennikarzy. Sprecyzował m.in. jakie sam stawia sobie cele.

- Będę zaczynał na czwórce, na mojej pozycji. Jednym z moich zadań będzie bycie najlepszym defensorem, jakim tylko potrafię być. Kryć najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej i starać się wybić go z rytmu. Na pewno ważna będzie też energia, z jaką będę grał i co będę dawał w ten sposób drużynie. Chcemy się przede wszystkim rozwijać, ale wiele osób uważa, że stać nas na awans do play-offów - powiedział Polak.

Sochan z jasną deklaracją ws. EuroBasketu

Sochan nie omieszkał wspomnieć także o grze w reprezentacji Polski. Podkreślił, że nie może się doczekać gry na EuroBaskecie 2025, którego gospodarzem będzie m.in. nasz kraj. - Kwalifikacje do igrzysk, mimo że nie zakończyły się naszym awansem, były bardzo ciekawym doświadczeniem. Dobrze było zobaczyć i poczuć tę atmosferę. Możemy być lepsi, możemy walczyć z czołówką, ale musimy być przede wszystkim gotowi na to mentalnie. W koszykówce istotne są detale i to właśnie to musimy poprawić w pierwszej kolejności. Ja już nie mogę się doczekać gry na EuroBaskecie rozgrywanym w Polsce - powiedział koszykarz San Antonio Spurs.

Mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną w 2025 roku rozegrane w dniach 27 sierpnia - 14 września. Gospodarzami będą Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Nadal trwają kwalifikacje, a komplet uczestników znany będzie w lutym przyszłego roku, dlatego na ten moment nie wiemy jeszcze, z kim w grupie zagra nasza kadra.