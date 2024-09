Hitowa wymiana w NBA. Gwiazdy zamieniają się klubami

Wydawało się, że największe wymiany w NBA tego lata już się wydarzyły. Zespoły zmienili m.in. DeMar DeRozan, Paul George, Klay Thompson czy Chris Paul, a składy ekip najlepszej ligi świata wydawały się kompletne. Według doniesień amerykańskich dziennikarzy to jednak nie koniec wymian, a jedna z nich to prawdziwy hit tego lata.

Hitowa wymiana między New York Knick a Minnesota Timberwolves. Gwiazdy NBA zmieniają zespoły

Od rana w sobotę 28 września amerykańskie media informują, że bardzo głośna wymiana jest już właściwie przesądzona. Dobrze poinformowani dziennikarze jak Shams Charania i Jon Krawczynski z "The Athletic" donoszą, że jej bohaterami są Karl Anthony-Towns, Julius Randle i Donte DiVincenzo.

Według doniesień Karl Anthony-Towns przeniesie się z Minnesota Timberwolves do New York Knicks, a w jego miejsce przyjdą właśnie dwaj obecni zawodnicy zespołu z Nowego Jorku. Tym samym Knicks otrzymają naprawdę dużą gwiazdę ligi, która w zeszłym sezonie dotarła do finałów konferencji, a do tego zdobywała średnio 21,8 pkt, 8,3 zbiórki i trzy asysty na mecz. Ponadto "KAT" to zawodnik All-Star.

Co ciekawe, sam Towns ma być zaskoczony tą wymianą, o czym świadczyć może jego wpis w mediach społecznościowych. Znalazły się w nim jedynie trzy kropki. Przypomnijmy, że w przypadku wymiany dogadanej między zespołami zawodnicy nie mają wiele do powiedzenia i już wielokrotnie zdarzały się transfery, z których koszykarze sami nie byli zadowoleni.

Do Timberwolves trafią DiVincenzo i Randle. Ten drugi to zdecydowanie dotychczasowy numer dwa w Knicks po Jalenie Brunsonie. Randle w zeszłym sezonie zdobywał średnio 24 punkty, 9,2 zbiórki i pięć asyst na mecz. Z kolei DiVincenzo notował naprawdę niezłe 17,8 pkt, cztery zbiórki i 2,6 asysty.

Dodatkowo Timberwolves dostaną wybór w pierwszej rundzie Draftu od Detroit Pistons. W wymianę zaangażowani są także Charlotte Hornets, do których Knick wyślą DaQuana Jeffriesa, by obniżyć wydatki na wynagrodzenie.

Sezon 2024/25 w NBA rusza już 22 października. Mistrzami broniącymi tytułu są Boston Celtics, którzy również w tym roku są faworytami do triumfu.