Niepokojące doniesienia ws. Michaela Jordana. Lekarze biją na alarm

Michael Jordan mimo upływu lat pozostaje ikoną światowego sportu. Ostatnio zagościł na meczu AS Monaco z FC Barceloną w Lidze Mistrzów, co wywołało ogromne poruszenie, również ze względu na to, jak wyglądał legendarny koszykarz NBA. Wielu kibiców, a nawet lekarzy zaniepokoiła jedna rzecz, która zrodziła masę spekulacji dotyczących stanu zdrowia Jordana. Niektóre z nich brzmią naprawdę niepokojąco.

