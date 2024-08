Trzeci najbogatszy człowiek świata chce kupić legendarny klub

Jeff Bezos w ostatnich latach stał się uosobieniem nieprawdopodobnego bogactwa. Dyrektor generalny i przewodniczący zarządu Amazona w latach 2018-2021 według agencji Bloomberg był najbogatszym człowiekiem na świecie. W tym roku magazyn "Forbes" na swojej liście umieścił go na najniższym stopniu podium. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawiły się plotki, że może zainwestować w drużynę sportową, od razu wywołało to ogromne poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Dziennikarz odpalił bombę. Jeff Bezos idzie po mistrzów NBA. "Wiarygodne pogłoski"

Sensacyjne wieści w tej sprawie przekazał w swoim podkaście dziennikarz portalu "The Ringer", Bill Simmons. - W ostatnich kilku dniach pojawiły się - moim zdaniem - wiarygodne pogłoski, że Jeff Bezos kupuje Celtics. Myślę, że to prawda, że może być jednym z pretendentów - powiedział.

Chodzi o aktualnego mistrza NBA Boston Celtics. Zespół w minionym sezonie pokonał w finale Dallas Maverics i wywalczył 18. tytuł w historii, stając się najbardziej utytułowaną drużyną w lidze. Niedługo później obecny właściciel większościowy Celtics Wyc Grousbeck ogłosił, że sprzedaje swoje udziały. Grousbeck i Boston Basketball Partners LLC byli pozyskali klub w 2002 r. za 360 mln dolarów. W ciągu kilku najbliższych miesięcy ma zostać sprzedanych 51 proc. akcji. Pełna sprzedaż ma zakończyć się w 2028 r.

Tyle Bezos będzie musiał zapłacić za Boston Celtics. "To szalona cena"

Wśród potencjalnych nabywców wymieniani byli obecny współwłaściciel zespołu Steve Pagliuca, a także fundusz Fenway Sports Group. Nieoczekiwanie powinien do nich dołączyć Bezos, a to sprawą astronomicznie wysokiej kwoty, jaką trzeba będzie zapłacić. - Liga chce 6 miliardów dolarów za drużynę, za Celtics, którzy nie są nawet właścicielami swojej areny. To szalona cena, ale prawdopodobnie ją dostaną - ujawnił Simmons. Dziennikarz twierdził też, że ojciec Grousbecka - Irving - sam przyznał, że interesuje go tylko najwyższa możliwa oferta.

Jak podało CBS, Bezos kupnem klubu sportowego interesował je już od jakiegoś czasu. Wcześniej próbował pozyskać zespół futbolu amerykańskiego Washington Commanders. Wówczas przelicytował go jednak Josh Harris, który wyłożył 6,05 mld dolarów. Poza zakupem udziałów w Celtics Bezos miałby wydać pieniądze także na wybudowanie nowej hali. Obecną TD Garden koszykarze muszą dzielić z hokeistami Boston Bruins.