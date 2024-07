Nie żyje Joe Bryant. Ojciec legendy NBA miał 69 lat

W styczniu bieżącego roku minęły cztery lata od tragicznej śmierci Kobe'ego Bryanta. Pięciokrotny mistrz NBA zginął w katastrofie lotniczej w wieku 41. Na pokładzie helikoptera była też jego córka Gianna oraz siedem innych osób. Wszystkie zginęły.

Joe Bryant także grał w NBA. Nie miał takich sukcesów jak jego syn Kobe

Nie wszyscy mogą wiedzieć, że ojciec Kobe'ego Bryanta - Joe Bryant - także był koszykarzem. Urodzony 19 października 1954 roku Bryant grał w NBA, ale nie z takimi sukcesami jak jego syn. W 1975 roku został wybrany w drafcie przez Golden State Warriors, z którego to klubu trafił do Philadelphii 76ers (1975-1979).

To z tym klubem osiągnął największy sukces w najlepszej koszykarskiej lidze świata - wicemistrzostwo w 1977 roku po porażce z Portland Trail Blazers 2-4. W NBA Bryant występował jeszcze w San Diego Clippers [obecnie Los Angeles Clippers - przyp. red.] w latach 1979-1982. Następnie przez dwa sezony grał dla Houston Rockets.

W 1984 roku trafił do Włoch, gdzie do 1991 roku grał dla czterech różnych klubów. Nie udało mu się jednak z żadnym z nich zdobyć tytułu mistrza kraju. Po zakończonej karierze zawodniczej Joe Bryant zajął się trenerką. W WNBA prowadził Los Angeles Sparks oraz kilka drużyn japońskich, z którym osiągnął maksymalnie wicemistrzostwo Japonii (2008, 2009).

A jak wyglądały relacje Kobe'ego i Joe'ego Bryantów? Burzliwie. W 2001 roku Joe Bryant i jego żona Pam byli przeciwni małżeństwa syna z Vanessą. Wszystko z powodu wieku (21 i 18 lat). Doszło do kłótni, która spowodowała, że rodzice gwiazdy Los Angeles Lakers nie pojawiły się na ceremonii ślubnej. Czas zaleczył rany, ale następnie w 2013 znowu je otworzył, gdy rodzice Kobe'ego chcieli sprzedać jego pamiątki z gry z czasów w Lower Marion High School. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się ugodą. Jednocześnie rodziców Bryanta nie było na jego ostatnim meczu w karierze w 2016 roku. Wtedy jednak znowu zaczęli się do siebie zbliżać, aż wszystko przerwała tragedia ze stycznia 2020 roku.

We wtorek 16 lipca Joe Bryant zmarł w wieku 69 lat. Nie podano dokładnej przyczyny śmierci, ale wiadomo, że były koszykarz niedawno przeszedł rozległy udar.