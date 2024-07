Wstyd, żenada, kompromitacja. Zobacz wynik meczu Francja - Polska

W Gdyni trwa rywalizacja w EuroBaskecie U-20, a więc mistrzostwach Europy. Oczywiście udział w zmaganiach bierze również reprezentacja Polski, ale na razie nie ma wielu powodów do dumy. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni bardzo wysoko przegrali z Francją.

Wysoka porażka Polaków z Francją. Fatalny początek EuroBasketu U-20

Francja to znacznie bardziej "koszykarski naród" niż Polska, o czym świadczy, chociażby fakt, że ich seniorska kadra jest jednym z faworytów do medalu na igrzyskach w Paryżu. Młodzieżowe zespoły też są znacznie lepsze, a więc w pierwszym meczu ME to właśnie francuscy zawodnicy byli faworytami starcia z Polską.

Trudno było jednak spodziewać się, że wygrają aż taką różnicą punktów. Polacy ulegli rywalom aż 56:110. Dość wyrównana gra trwała zaledwie w pierwszej kwarcie, którą Biało-Czerwoni przegrali 21:26. Kolejne dwie odsłony przegrali różnicą 18 punktów, a ostatnią 13.

Najlepsi w polskiej kadrze byli Anthony Wrzeszcz, Kuba Piśla i Maksymilian Wilczek. Pierwszy zdobył 19 punktów, kolejny 15, a ostatni 11. Łącznie trafili aż osiem razy "zza łuku". To niestety było za mało na znacznie lepszą fizycznie koszykarsko Francję.

Polacy szybko będą mieli szansę na rehabilitację po wysokiej porażce, bo już w niedzielę 14 lipca o 18:00 zagrają z Grecją. Rywale w pierwszej kolejne zmagań sprawili niemałą sensację i ograli Serbów 75:73. Grecy powinni być nieco słabszym rywalem od Francji, ale również będą faworytami nadchodzącego meczu z Polską.

Dzień później, w poniedziałek 15 lipca o 18:00 Polska zmierzy się z Serbią. Na razie podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zajmują ostatnie miejsce w Grupie A z dorobkiem jednego punktu.