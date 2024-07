Żal, katastrofa. Tak wygląda tabela kwalifikacji olimpijskich po porażce Polaków

Reprezentacja Polski w koszykówce brała udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni rywalizowali w zmaganiach, których gospodarzem jest Walencja. Podopieczni Igora Milicicia trafili do grupy, gdzie ich rywalami byli reprezentacje Bahamów i Finlandii. W środę rozpoczęli od porażki z pierwszych z tych rywali. W czwartek doszło więc do kluczowego meczu z Finami.

Reprezentacja Polski przegrała z Finlandią. Marzenia o Paryżu prysły

O ile w pierwszym spotkaniu biało-czerwoni nie byli faworytami - w reprezentacji Bahamów brylowała trójka z NBA - o tyle mecz z Finlandią jawił się jako szansa na zwycięstwo. Zwłaszcza że w barwach rywali zabrakło Lauriego Markkanena - zawodnika występującego na co dzień w Utah Jazz.

Finowie, którzy także przegrali z Bahamczykami, długo nie byli w stanie sprostać Polakom. W drugiej kwarcie wyraźnie przegrali z biało-czerwonymi. Liderami zespołu Igora Milicia byli A.J. Slaughter i Jeremy Sochan. Problemy Polaków zaczęły się w czwartej kwarcie. Przegrali ją 17:29 i w głównej mierze dlatego musieli uznać wyższość rywali. Ostateczny wynik to 88:89.

Tabela grupy B turnieju kwalifikacyjnego w Walencji do IO w Paryżu

Bahamy - 4 pkt, 2 mecze, 2 zwycięstwa Finlandia - 3 pkt, 1 mecz, 1 zwycięstwo, 1 porażka Polska - 2 pkt, 2 mecze, 2 porażki

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk odbywa się jednocześnie w czterech miejscach. Z każdego z nich bilet na najważniejszą imprezę czterolecia otrzyma tylko jedna z sześciu rywalizujących reprezentacji. "Polska" grupa w Walencji paruje się z grupą A - w niej rywalizowały Hiszpania, Liban i Angola. Z każdej z grup do półfinałów awansują dwa najlepsze zespoły - późniejsi triumfatorzy półfinałów zagrają w wielkim finale.

Porażka Polski z Finlandią oznacza, że w sobotnim spotkaniu półfinale zagrają Finowie, a nie Polacy. Biało-czerwoni czekają na udział w igrzyskach olimpijskich od 44 lat. Po raz ostatni rywalizowali w turnieju olimpijskim w 1980 roku w Moskwie. Wiadomo, że w tym roku nie przerwą passy.