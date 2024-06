Świat zachwycił się 16-latką. Nie uwierzycie, ile ma wzrostu w tym wieku!

Choć przed nią jeszcze cała kariera, 16-letnia Zhang Ziyu już stała się prawdziwą koszykarską sensacją. Mimo tak młodego wieku zawodniczka z Chin zyskała zainteresowanie mediów na całym świecie z uwagi na niesamowity wzrost. Ma wedle różnych doniesień 220 lub 228 centymetrów wzrostu, zdecydowanie przewyższając wszystkie swoje rówieśniczki. Dla porównania była reprezentantka Polski Małgorzata Dydek, najlepsza blokująca w historii WNBA, mierzyła 218 cm.

Zhang Ziyu, czyli zawsze ponad rywalkami

Internet błyskawicznie obiegło nagranie z meczu, w którym zagrała nastoletnia koszykarka. Widać na nim bardzo dokładnie jak ogromna jest różnica pomiędzy nią a pozostałymi rywalkami. Mało która sięgała jej wyżej niż do klatki piersiowej, zaś gdy Ziyu uniosła ręce do góry i przejęła piłkę, nie było po prostu najmniejszych szans jej zatrzymać.

Yao Ming może być dumny

Fani oraz eksperci od koszykówki okrzyknęli ją mianem złotego dziecka światowego basketu. Pojawiły się też porównania do jej rodaka, legendy NBA Yao Minga, który w latach 2002-2011 grał z powodzeniem dla Houston Rockets i trafił do Galerii Sław. Przeszedł do historii jako jeden z najwyższych zawodników w historii NBA. Podobną, a może nawet lepszą karierę w żeńskich rozgrywkach w USA (WNBA) wróży się obecnie 16-letniej Ziyu.

Młoda Chinka rywalizuje obecnie na żeńskim Pucharze Azji do lat 18, gdzie wraz ze swoją reprezentacją walczy w grupie z Japonią, Nową Zelandią oraz Indonezją. Nastolatka błysnęła szczególnie w zwycięskim dla Chin starciu z Nowozelandkami (90:68), rzucając aż 36 punktów. Ziyu jest także wielką gwiazdą lokalnych rozgrywek w swoim kraju, gdzie została m.in. MVP mistrzostw prowincjonalnych w Jiangsu.