Marcin Gortat pokazał, ile ma na koncie. Aż się wierzyć nie chce. Tylko spójrzcie

Najlepszy Polak w historii NBA jest już od 2020 roku na sportowej emeryturze. W jego przypadku nie oznacza to jednak spokojnego odpoczynku bez angażowania się w większe projekty czy inicjatywy. Wręcz przeciwnie. Gortat przede wszystkim prowadzi fundację MG13 Mierz Wysoko, wspierającą rozwój młodych sportowców w Polsce. W jej ramach odbywa się m.in. coroczny MARCIN GORTAT CAMP, gdzie dzieci w wieku od 9 do 13 lat mogą wspólnie trenować koszykówkę. Z kolei 15 czerwca odbył się wielki charytatywny mecz Gortat Team vs NATO Team, w którym najlepsi zawodnicy z drużyny Gortata zmierzyli się z reprezentacją żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce.

Gortat nie ma problemu z mówieniem o pieniądzach

Właśnie z okazji tego wydarzenia, odbywającego się w łódzkiej Atlas Arenie, były zawodnik m.in. Washington Wizards i Orlando Magic przybył do Polski. Będąc w naszym kraju skorzystał także z zaproszenia grupy influencerów z ekipy "Bungee" do wspólnego treningu transmitowanego na żywo. W jego trakcie Gortat został zapytany o codzienny stan jego konta. Taki, który ma na stan obecny.

Legendarny koszykarz w 2022 roku zajął 8. miejsce w zestawieniu najbogatszych Polaków przed 40. rokiem życia, a jego majątek szacowany jest na około 480 milionów dolarów. Otrzymuje też emeryturę w wysokości 8400 dolarów miesięcznie, wyliczone z liczby sezonów, którą rozegrał w NBA. Gortat nigdy zresztą niczego za specjalnie nie ukrywał jeżeli chodzi o pieniądze. Kiedyś w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał wprost, że udawanie czegokolwiek w sprawie swojego majątku jest bez sensu, bo w USA zarobki sportowców i tak są jawne, więc każdy mógłby łatwo wyszukać w Internecie, ile zarobił w NBA.

Influencerzy w szoku po tym co zobaczyli

Po usłyszeniu prośby influencerów Gortat... zgodził się pokazać im swój stan konta na telefonie. Nie ujawnił go co prawda przed kamerą, ale reakcje członków ekipy powiedziały bardzo wiele. Wpierw ich zamurowało, a potem upewnili się, o jaki nominał chodzi. Były koszykarz zapewnił ich, iż mowa o złotówkach. Jeden z influencerów mówił o 600 000 złotych, ale nie jest pewne czy to prawdziwa kwota. Ile by jednak tam nie było, to co zobaczyli członkowie ekipy sprawiło, że byli w naprawdę ciężkim szoku.