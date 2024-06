USA w żałobie. Nie żyje legendarny Chris Walker. "Ikona"

Chet Walker urodził się 22 lutego 1940 roku w miejscowości Bethlehem w stanie Mississippi. Amerykanin miał dziewięcioro rodzeństwa i dorastał w domu bez kanalizacji i elektryczności, który później opisał jako "trzeci świat". Od zawsze kochał koszykówkę. Jako nastolatek trenował tę dyscyplinę sportu w szkole średniej Benton Harbor High School, gdzie stał się gwiazdą. Występował jako niski skrzydłowy.

Kilka lat później, mając 22 lata, zdecydował się przystąpić do draftu NBA. Ze znakomitym skutkiem - wybrał go zespół Syracuse Nations, który sezon później zmienił nazwę na Philadelphia 76ers. Z miesiąca na miesiąc było widać u niego progres. W drużynie spędził siedem lat. W tym czasie trzykrotnie brał udział w meczu gwiazd NBA, zdobywając jedno mistrzostwo.

W latach 1969-1975 Chet Walker reprezentował barwy Chicago Bulls. W ciągu sześciu sezonów zanotował średnio w NBA notował 20,6 punktu. Ponadto, cztery razy wystąpił w w meczu All-Star, za każdym razem wprowadzając Bulls do Playoffów, w tym dwukrotnie do Finałów Konferencji. Jak się później okazało, był to jego ostatni klub w karierze. Po przejściu na sportową emeryturę Amerykanin spełniał się w roli producenta filmów telewizyjnych. W 2012 roku został wprowadzony do Hall of Fame.

Nie żyje Chet Walker

Informację o śmierci wybitnego koszykarza przekazał związek zawodowy reprezentujący graczy National Basketball Association. Chet Walker zmarł po długiej chorobie. Miał 84 lata.

- Chet Walker na zawsze zostanie zapamiętany jako prawdziwa ikona Chicago Bulls - czytamy w oświadczeniu Chicago Bulls na portalu X.

- Walker miał ogromny wpływ na nasze miasto i ligę - dodał jego były klub, Philadelphia 76ers, na portalu X.