Wszystko jasne! Oto kadra Polaków na kwalifikacje do igrzysk. Wiemy, co z Sochanem

Polscy koszykarze w ostatnich latach prezentują się dobrze na turniejach międzynarodowych. W 2019 r. zajęli ósme miejsce w mistrzostwach świata, a w 2022, pod wodzą Igora Milicicia, zostali czwartą drużyną Europy. Teraz przed Biało-Czerwonymi turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, który w dniach 2-7 lipca rozegrany zostanie w Walencji. Polacy na IO nie wystąpili od 1980 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo To byłby hit! Wielki talent z NBA zagra dla Polski?

Milić powołał kadrę na turniej kwalifikacyjny w Wenecji

W piątek 7 czerwca ogłoszono nazwiska 17 zawodników, których Igor Milicić zdecydował się powołać na turniej kwalifikacyjny w Wenecji. W gronie powołanych znalazł się Jeremy Sochan, zawodnik San Antonio Spurs.

Kadra rozpocznie zgrupowanie w poniedziałek 10 czerwca we Wrocławiu. Portal koszkadra.pl przekazał informacje o tym, że gracze pojawią się w różnych terminach. - Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski rozpoczną treningi we Wrocławiu 13 czerwca. Przyjazd Jeremy'ego Sochana na zgrupowanie jest planowany na 17 czerwca. Zawodnicy Trefla Sopot (Mikołaj Witliński, Jarosław Zyskowski) i Kinga Szczecin (Andrzej Mazurczak, Przemysław Żołnierewicz) dołączą do kadry po zakończeniu sezonu w ORLEN Basket Lidze, a przyjazd Aleksandra Balcerowskiego jest uzależniony od gry w finale ligi greckiej - czytamy na stronie.

20 czerwca nasi koszykarze wylecą do Grecji, gdzie zagrają z gospodarzami, a później przeniosą się do Chorwacji, gdzie zmierzą się z gospodarzami i Brazylią. Oprócz tego Polacy podejmą jeszcze w Katowicach Nową Zelandię, a w Sosnowcu Filipiny. W turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk (2-7 lipca) Polacy zagrają w grupie z Finlandią i Bahamami, a o awans najpewniej będą walczyć bezpośrednio z Hiszpanią - najmocniejszą drużyną drugiej grupy. Awans uzyska tylko jedna drużyna narodowa.

Kadra Polski koszykarzy na zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym w Walencji: