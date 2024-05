Tragiczny wypadek. Nie żyje 33-letni mistrz Polski

Drew Gordon urodził się 12 lipca 1990 roku w miejscowości San Jose w stanie Kalifornia. Od zawsze kochał koszykówkę. Rozpoczął swoją przygodę z tym sportem bardzo wcześnie. Jako student pierwszego roku na Uniwersytecie Kalifornijskim dołączył do zespołu UCLA i miał średnio 3,6 punktów i 3,4 zbiórki na mecz. Później występował w zespole New Mexico. W 2012 roku postanowił spróbować swojej szansy w lidze NBA, jednak nie został wybrany w drafcie w 2012 roku i wyjechał do Europy.

Grał m.in. w Serbii (KK Partizan), Turcji (Bandirma B.I.K.) czy we Włoszech (Dinamo Sassari). Później jego gra została doceniona w Stanach Zjednoczonych. W lipcu 2014 Gordon dołączył do Philadelphia 76ers i wystąpił w lidze letniej NBA. Łącznie zagrał dziewięć razy i odszedł z klubu. W kolejnych latach występował m.in w takich drużynach jak: Delaware 87ers (Stany Zjednoczone), Champagne Chalons-Reims (Francja), Lietuvos Rytas (Litwa), PBC Lokomotiv Kuban (Rosja) czy Zastal Zielona Góra.

Karierę zakończył w lipcu 2023 roku w wieku 33 lat. Ostatnim klubem w jego CV był japoński Rizing Zephyr Fukuoka. Jego największym sukcesem pozostaje mistrzostwo Polski z zielonogórskim klubem (2020) oraz wicemistrzostwo NBA G-League (2019). Na swoim koncie ma także puchar Włoch (2014) oraz Serbii (2012).

Nie żyje Drew Gordon

Informację o śmierci Drew Gordona potwierdził jego były klub Enea Stelmet Zastalu Zielona Góra i przekazał informacje dotyczące przyczyny zgonu.

- W wyniku wypadku samochodowego zmarł Drew Gordon, nasz były zawodnik, z którym w składzie zdobyliśmy mistrzostwo Polski i historyczne szóste miejsce w lidze VTB - czytamy we wpisie.

- Drew był nie tylko znakomitym sportowcem, ale także wspaniałym człowiekiem, który wniósł wiele radości i sukcesów do naszego klubu. Jego pasja, zaangażowanie i charyzma pozostaną na zawsze w naszej pamięci - dodano.

- Drew Gordon był moim współlokatorem, jednym z najlepszych kolegów z drużyny, jakich kiedykolwiek miałem, i moim bratem - napisał Gideon Gamble na X, który grał z Gordonem w zespole Blue Coats.