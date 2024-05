Ogromny sukces polskiego koszykarza. Dokonał tego jako pierwszy w historii [WIDEO]

Aleksander Balcerowski to wychowanek Górnika Wałbrzych, który od 2023 roku jest koszykarzem Panathinaikosu Ateny. W tym sezonie drużyna Polaka spisała się kapitalnie. W greckiej lidze awansowała do półfinału, gdzie niebawem zmierzy się z Arisem. Za to w Eurolidze Panathinaikos okazał się najlepszy!

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Panathinaikos mistrzem Euroligi. Historyczne osiągnięcie Balcerowskiego

W niedzielę 26 maja grecki klub zmierzył się w finale z Realem Madryt na parkiecie w Berlinie. W pierwszej kwarcie to Hiszpanie prezentowali się zdecydowanie lepiej. Real wygrywał jedenastoma punktami i wszystko wskazywało na to, że wraz z upływem czasu będzie tylko powiększał prowadzenie. Tymczasem scenariusz meczu o tytuł Euroligi był zupełnie inny.

Po drugiej kwarcie przewaga madryckiego zespołu stopniała już do pięciu oczek. Zawodnicy Panathinaikosu konsekwentnie realizowali swój plan taktyczny, który przynosił kolejne punkty. W ostatniej części gry to Grecy bronili prowadzenia, choć przez moment wygrywali tylko 66:65. Od tamtego momentu drużyna Polaka poszła za ciosem. Na placu gry szalał przede wszystkim Kostas Sloukas, który rzucił aż 24 punkty, dokładając dwie zbiórki i trzy asysty.

Finalnie Panathinaikos pokonał wielki Real Madryt 95:80 w kapitalnym stylu. Grecy sprawili wielką sensację. Przez wielu ekspertów byli skazywani na porażkę. W całym Finał Four na parkiecie ani razu nie oglądaliśmy Aleksandra Balcerowskiego, jednak 23-latek zaliczał występy we wcześniejszych spotkaniach Euroligi. To nie zmienia faktu, że nasz koszykarz jako pierwszy Polak w historii był uczestnikiem finału prestiżowych rozgrywek. I jednocześnie pierwszym, który został mistrzem Euroligi! Ten dzień z pewnością zapisze się na kartach historii polskiej koszykówki.

"Panathinaikos mistrzem Euroligi. A to oznacza, że mistrzem Euroligi jest także Aleksander Balcerowski - jako pierwszy Polak w historii. Co za finał w Berlinie z Realem!" - pisze Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.

"Olek Balcerowski w Finał Four nie zagrał, ale pierwszym polskim mistrzem Euroligi został. W końcówce z wrażenia łapał się za głowę i trudno się dziwić - galaktyczny Real został przez jego Panathinaikos rzucony na deski w wielkim stylu! Gratulacje!!!" - czytamy na profilu SuperBasket.

Teraz przed Panathinaikosem półfinał krajowych rozgrywek. Pierwszy mecz z Arisem odbędzie się 31 maja w Atenach.