Kolejny klub chce wykupić miejsce w ekstraklasie

Ile kosztuje możliwość wykupienia tzw. "dzikiej karty" na grę w koszykarskiej ekstraklasie? Władze ligi oczekują od zainteresowanych kwoty w wysokości przynajmniej 500 tysięcy złotych. Według informacji Łukasza Ceglińskiego ze Sport.pl konkretne zainteresowanie taką możliwością wyraziło do tej pory Zagłębie Sosnowiec, które już szuka trenera na grę w Orlen Basket Lidze.

Dwa kluby wykupią "dziką kartę" na grę w ekstraklasie? Hydrotruck Radom jednym z chętnych

Wygląda na to, że to nie koniec zmian w koszykarskiej ekstraklasie. Rada nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki wyraziła zgodę na rozszerzenie rozgrywek do 18 drużyn. Z możliwości wykupienia miejsca w Orlen Basket Lidze może skorzystać nie tylko Zagłębie Sosnowiec, ale również Hydrotruck Radom. Ten zespół największe sukcesy odnosił w latach 2015-16, gdy zdobył Puchar Polski i Superpuchar Polski oraz został wicemistrzem kraju. Obecnie zespół z Radomia gra na drugim poziomie rozgrywkowym. W trwającym sezonie radomianie zajęli dopiero 9. miejsce w lidze i nie awansowali nawet do play-offów.

Czy i tak w przyszłym sezonie zagrają w koszykarskiej ekstraklasie? Zdaniem portalu super-basket.pl jest na to szansa.

"Z naszych informacji wynika, że szefowie klubu oraz włodarze miasta zgłaszają gotowość powrotu do PLK, zapewniając, że są w stanie zadbać o odpowiedni budżet" - czytamy.

Dodatkowo serwis informuje, że do klubu wróciłby wtedy trener Wojciech Kamiński. To właśnie z nim u sterów Hydrotruck Radom odnosił największe sukcesy. Kamiński był szkoleniowcem radomian w latach 2012-2018. W ostatnich latach trenował Legię Warszawa. Został zwolniony na początku lutego.

Na razie wciąż jeszcze nie wiadomo kto wywalczy awans do Orlen Basket Ligi na parkiecie. W finale play-offów Górnik Wałbrzych remisuje 1:1 z Astorią Bydgoszcz. Kolejne dwa spotkania zostaną rozegrane już w najbliższy weekend. Zdaniem super-basket.pl, najpewniej dopiero gdy ta rywalizacja zostanie rozstrzygnięta, to władze PLK poinformują, które zespoły zostaną zaproszone do wykupienia "dzikich kart".