To koniec! Mistrzowie NBA na kolanach. Niezwykły powrót

Rywalizacja na linii Nuggets - Timberwolves w półfinale Konferencji Zachodniej była prawdziwym rollercoasterem. Najpierw obrońcy tytułu przegrali dwa mecze przed własną publicznością (99:106 i 80:106). Potem wygrali trzy spotkania z rzędu (na wyjeździe 117:90 i 115:107 oraz u siebie 112:97). W szóstym starciu kibice przeżyli kolejny szok i zwrot, bo Timberwolves rozgromili rywali aż 115:70! W efekcie stan rywalizacji był 3:3!

Decydujący, siódmy mecz został rozegrany w Denver. Fani znów przeżyli zwrot akcji. Gospodarze na początku trzeciej kwarty prowadzili bowiem aż 20 punktami (58:38)! Wtedy jednak goście zaczęli odrabiać straty i po trzech kwartach było tylko 67:66 dla gospodarzy. W ostatniej odsłonie Timberwolves zagrali znakomicie i wygrali mecz 98:98. To szósty sezon z rzędu w NBA, w którym najlepszej drużynie nie udaje się obronić tytułu. To też piąty z rzędu mistrz, któremu nie udaje się dotrzeć do finału konferencji. Ostatni raz dokonali tego koszykarze Golden State Warriors w 2019 roku.

Mistrzom NBA nie pomogła bardzo dobra dyspozycja ich dwóch liderów. Murray i Jokić zdobyli w sumie aż 69 punktów! (odpowiednio 35 i 34). Serb miał też 19 zbiórek oraz siedem asyst. Dla zwycięzców po 23 punkty zdobyli McDaniels i Towns, a 16. Edwards.

"Edwards wyprowadza Wilki z 20-punktowego deficytu i wygrywa 98-90 z broniącym tytułu mistrzem NBA Nuggetsem. Mało tego, Timberwolves odrobili 15-punktowy deficyt do przerwy, co było największym powrotem w siódmym meczu w historii play-offów NBA. Zrobili to z Edwardsem, który do przerwy miał zaledwie cztery punkty, żadnych zbiórek i trzy asysty, ale zakończył mecz z 16 punktami, ośmioma zbiórkami i siedmioma asystami" - pisze "ESPN".

- To było trudne, ponieważ nie mogłem dziś odnaleźć siebie, swojego rytmu. Musiałem więc po prostu zaufać moim kolegom z drużyny i po prostu dobrze grać przez resztę meczu. Zrobiłem to, a moi koledzy z drużyny trafiali. Wielkie brawa dla tych chłopaków - powiedział Edwards po spotkaniu.

Timberwolves w finale Konferencji Zachodniej zmierzą się z Dallas Mavericks. W finale Konferencji Wschodniej Boston Celtics zagra z Indianą Pacers.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 90:98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)