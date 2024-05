Szalony mecz w Dallas. Wielki powrót. Nieoczywisty bohater

Dallas Mavericks nie byli faworytem rywalizacji z Oklahoma City Thunder, jako że to rywale byli najlepsi w Konferencji Zachodniej w sezonie zasadniczym. Jednak Mavs potrafili już wyeliminować jeden wyżej rozstawiony zespół, gdy jako piąta drużyna zachodu okazała się lepsza od czwartych Los Angeles Clippers.

Szalony mecz w Dallas! Luka Doncić i spółka w finałach konferencji

W nocy z soboty na niedzielę prowadzący w serii półfinałów konferencji 3:2 Luka Doncić i spółka stanęli przed szansą na zakończenie rywalizacji z Thunder. Co więcej, szóste spotkanie odbywało się na ich terenie, w American Airlines Center w Dallas.

Mavericks od początku napotkali jednak bardzo duże problemy ze strony walczącego o przetrwanie rywala. To Thunder od pierwszej akcji mieli inicjatywę. Szybko uzyskali nawet dziesięć punktów przewagi (16:6) i choć gospodarze w drugiej kwarcie zdołali nawet uzyskać dwupunktowe prowadzenie, to seria OKC aż 24:6 od tego momentu spowodowała wynik 64:48 do przerwy dla gości. Głównie za sprawą największej gwiazdy Thunder - Shai Gilgeous Alexander, który zdobył w pierwszej połowie aż 21 punktów.

W trzeciej kwarcie przewaga Oklahomy wzrosła w czwartej minucie do siedemnastu punktów (77:60), jednak w tym momencie zdominowani Mavs zaczęli się odradzać. Odpowiedzialność za zespół wzięli dwaj liderzy Dallas - Luka Doncić i Kyrie Irving, którzy do tego momentu nie spisywali się za dobrze.

Pościg Dallas okazał się skuteczny już w połowie czwartej kwarty, gdy udaną dobitką popisał się Dereck Lively i było po 97. Pierwsze od dłuższego czasu prowadzenie Mavs uzyskali na 3,5 minuty przed końcem, gdy po rzucie Doncicia wygrywali 107:105, ale o wygranej gospodarzy zadecydowali bohaterowie nieoczywiści - P.J. Washington i Derrick Jones Jr. Ten pierwszy trafił trójkę na 113:110, a drugi poprawił wynik na 115:110.

W ostatnich sekundach wszystko kręciło się jednak wokół Washingtona. Popełniony poza grą faul tego zawodnika sprawił, że od stanu 115:113 Thunder mieli rzut wolny oraz piłkę, co po wsadzie Cheta Holmgrena dało im jednopunktowe prowadzenie na 20 sekund przed końcem (115:116). W ostatniej akcji Mavericks piłka ponownie trafiła do Washingtona, który został sfaulowany przez Gilgeousa-Alexandra przy rzucie za trzy. Skrzydłowy Dallas wytrzymał presję i na trzy sekundy przed końcem wykorzystał dwa z trzech rzutów osobistych, co dało jego drużynie zwycięstwo 117:116, w całej serii 4:2 i awans do najlepszej czwórki ligi.

Paradoksem całej sytuacji jest fakt, że P.J. Washington w całym meczu zdobył tylko dziewięć punktów, z czego pięć od remisu 110:110. Triple-double dla Mavs zaliczył Luka Doncić - autor 29 punktów, 10 asyst i 10 zbiórek. Dla Słoweńca było to trzecie z rzędu triple-double, co w playoffach udało się dotąd tylko czterem innym zawodnikom w historii - Nikoli Jokiciowi, Wiltowi Chamberlainowi, Draymondowi Greenowi oraz Russellowi Westbrookowi. 22 punkty dla gospodarzy zdobył Kyrie Irving. Thunder nie wystarczyło 36 punktów Shaia Gilgeousa-Alexandra.

Kto będzie rywalem Dallas Mavericks w finale Konferencji Zachodniej? O tym zadecyduje siódmy mecz pomiędzy Denver Nuggets a Minnesota Timberwolves, który odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2 czasu polskiego.