Gortat wyraził się jasno. Diament z NBA musi zagrać dla Polski. "To przyszłość"

Do gry w polskiej kadrze namawiał już Podziemskiego Jeremi Sochan, który ma już na swoim koncie występ w koszykarskiej reprezentacji Polski. - Rzeczywiście, Jeremi mówił Brandinowi wprost, aby spróbował gry w kadrze. Obaj mają świetną relację, rozmawiają i spotykają się także poza oficjalnymi okazjami - mówił w rozmowie ze Sport.pl Rafał Juć, skaut Denver Nuggets.

Kolejny gracz z NBA w reprezentacji Polski? Gortat jest za!

Kim jest Brandin Podziemski? To 21-letni koszykarz polskiego pochodzenia i jeden z bohaterów zeszłorocznego draftu. Zanotował świetne wejście do NBA, gdzie zdobywa średnio 9,2 punktów na mecz, 5,8 zbiórek i 3,7 asyst. Spisuje się na tyle dobrze, że pojawiły się spekulacje o jego grze w amerykańskiej kadrze narodowej. Problemem jest brak obywatelstwa polskiego. Podziemski musi je dopiero uzyskać.

O możliwym powołaniu dla młodego koszykarza wypowiedział się również Marcin Gortat. Legenda polskiej koszykówki podchodzi do takiego scenariusza z wielkim entuzjazmem.

- Uważam, że to będzie genialny pomysł, żeby go pozyskać. Bardzo fajny, bardzo perspektywiczny chłopak. Młody. To przyszłość NBA i oczywiście potencjalnie przyszłość polskiej kadry. Dlatego jak najbardziej, zdecydowanie wielkie za, żeby zagrał dla polskiej kadry - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Były koszykarz nie widzi też żadnego problemu w tym, że Podziemski nie ma obecnie polskiego obywatelstwa. - Jego dziadek był stuprocentowym Polakiem. Jego ojciec jest w 50 procentach Polakiem. On też ma korzenie polskie, dlatego jeżeli wyraża chęć do tego, żeby grać w naszej reprezentacji, to dlaczego nie? Jeszcze ma daleko do tej wysokiej klasy, ale na pewno ma potencjał, fajnie się zapowiada i ma szansę, żeby grać na dobrym poziomie - zaznaczył.

Obecnie reprezentacja Polski w koszykówce szykuje się do walki o udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Kwalifikacje na turniej olimpijski odbędą się w na początku lipca w Walencji. Biało-Czerwoni zagrają w nich z Finlandią i Bahamami. Jeżeli awansują do kolejnej rundy, to czeka ich starcie z kimś z grona Liban/Angola/Hiszpania.