Przeszedł do historii, a teraz zagrał wielki mecz. Niesamowity zwrot w NBA

Nikola Jokić znów udowodnił, że zasłużenie otrzymał nagrodę dla MVP sezonu zasadniczego NBA. Zagrał kapitalny mecz w piątym starciu w półfinale Konferencji Zachodniej. Tymczasem drużyna New York Knicks przybliżyła się do czegoś, na co czeka aż 24 lat.

