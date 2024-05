Michael Jordan jest wielki. To, co zrobił zasługuje na największy szacunek

Michael Jordan pozostaje jednym z największych ikon sportu w historii. W NBA występował (z przerwami) w latach 1984-2003. Największe sukcesy odniósł w czasach gry w Chicago Bulls, gdzie sześć razy został mistrzem ligi, otrzymał też pięć nagród dla najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego. Sława i sukcesy w koszykówce przyniosły mu również ogromne pieniądze. Jako koszykarz zarobił około 90 milionów dolarów. W ostatnich latach chętnie wspiera osoby potrzebujące.

REKLAMA

Zobacz wideo To byłby hit! Wielki talent z NBA zagra dla Polski?

Wielki gest Michaela Jordana. To już trzeci raz

People.com donosi, że Jordan wsparł finansowo budowę trzeciej kliniki Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic. Placówka powstała w Karolinie Północnej i będzie służyła tym mieszkańcom, którzy mają niedostateczne ubezpieczenie zdrowotne lub nie posiadają go w ogóle. Przychodnia wyposażona została w 12 gabinetów do badań pacjentów i będzie wspierana przez podstawowy zespół opieki medycznej oraz lokalną społeczność. Były koszykarz w utworzenie ośrodka zainwestował 10 milionów dolarów. Uroczyste otwarcie kliniki odbyło się w piątek. Podczas tego wydarzenia Jordan wygłosił przemówienie.

- Przede wszystkim dobrze jest być w domu… Tak właśnie ma działać ta klinika. Kiedy rodzina nie jest w stanie pomóc, wtedy my staramy się taką pomoc zapewnić. Nawet jeśli ktoś nie ma pieniędzy na leczenie, dla nas nie stanowi to przeszkody, nie to jest najważniejsze. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć potrzebujących, bo każdy z nas kiedyś może takiej pomocy potrzebować - mówił wzruszony koszykarz cytowany przez probasket.pl.

Pierwsze miejsce, które także zostało dofinansowane przez Michaela Jordana utworzono w październiku 2019 roku, a drugie w 2020 roku. Media podawały, że były koszykarz w utworzenie obu klinik w Karolinie Północnej zainwestował 7 mln dolarów.