Po trzech latach znów jest najlepszy w NBA. Fantastyczny sezon

Rudy Gobert ma za sobą bardzo dobry sezon. Był jednym z najważniejszych koszykarzy rewelacji sezonu - Minnesoty Timberwolves. W 76 spotkaniach sezonu regularnego zdobywał średnio 14 punktów, miał 12,9 zbiórek, 2,1 bloków i 0,7 przechwytów na mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo To byłby hit! Wielki talent z NBA zagra dla Polski?

Rudy Gobert tak jak Ben Wallace i Dikembe Mutombo

Teraz Rudy Gobert został wybrany najlepszym obrońcą rozgrywek. Nagrodę otrzymał po trzyletniej przerwie, a już po raz czwarty w karierze! Wcześniej wygrał ją w latach 2018, 2019 i 2021. Dołączył tym samym do elitarnego grona, bo cztery razy po tę nagrodę sięgało dotychczas tylko dwóch zawodników - środkowi Ben Wallace oraz Dikembe Mutombo.

Swoje głosy na najlepszego obrońcę oddało 99 ekspertów. Aż 72 z nich umieściło Goberta na pierwszym miejscu, 24 na drugim, a jeden na trzecim. Tylko dwóch ekspertów nie widziało go w "3" najlepszych obrońców. 19 fachowców uznało, że najlepszym defensorem NBA był Victor Wembanyama, środkowy San Antonio Spurs.

Gobert zdobył w sumie 433 punkty. Na drugiej pozycji sklasyfikowany został Wembanyama (245 punktów), a na trzeciej środkowy Miami Heat - Bam Adebayo.

O przeobrażeniu Goberta pisaliśmy we wtorek. - Na boisku Gobert był początkowo co najwyżej przeciętny, Timberwolves spadali we wszelkich defensywnych rankingach, a były koszykarz i ekspert ESPN Charles Barkley jak zwykle nie gryzł się w język, mówiąc: "To najgorszy transfer w historii i czysta głupota". Nie był w tej opinii odosobniony. Koszykarskie serwisy, tworząc rankingi "top najgorszych wymian w NBA", sytuowały sięgnięcie po Goberta przez Wolves na… Zresztą, sami wiecie jakim miejscu - pisał o Gobercie Piotr Wesołowicz, dziennikarz Sport.pl.

- Od ciosu Goberta minął ciut ponad rok i wiemy już, że Connelly wiedział więcej. Gobert dziś znów jest kandydatem do tytułu "Obrońcy Roku", a Timberwolves są najlepiej defensywnie naoliwioną maszyną w lidze – która właśnie zatrzymała Nuggets na 80 punktach. W Denver. I pod nieobecność wspomnianego Goberta, który opuścił drużynę, by towarzyszyć partnerce podczas narodzin dziecka - dodawał.

- Już latem Gobert prawdopodobnie połączy siły z Wembym w trykocie reprezentacji Francji. Les Bleus będą mogli liczyć na to, że panowie stworzą bezprecedensowy duet obrońców, ale czy trener Vincent Collet zdecyduje się nimi grać w jednym ustawieniu? W tym układzie Wemb może być "czwórką" z uwagi na jego umiejętności strzeleckie - uważa fachowy portal koszykarski "MVP Magazyn".

- Minnesota miała w trakcie sezonu regularnego jedną z najlepszych defensyw i w dużej mierze wynikało to z dobrej postawy Goberta, który potrzebował trochę czasu, by odnaleźć się w rotacji nowego zespołu. Gdy jednak już ta sztuka się zawodnikowi udała, wrócił do dyspozycji, jaką prezentował w swoim najlepszym okresie dla Utah. Wielu ekspertów już w trakcie sezonu regularnego zwracało uwagę, że wersja Goberta z Minnesoty jest znacznie lepsza od tej, jaką oglądaliśmy w Salt Lake City, co widać m.in. po tym, jak wysoki porusza się na nogach, gdy zmuszony jest kryć niższych od siebie graczy - dodaje portal "Probasket".

Tymczasem w nocy z wtorku na środę nie było większych emocji w pierwszych meczach półfinałowych Konferencji Wschodniej i Zachodniej. Koszykarze Boston Celtics wysoko pokonali Cleveland Cavaliers 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18), a Oklahoma City Thunder wygrali z Dallas Mavericks 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16).

W czwartek o godz. 2 czasu drugie starcie półfinałowe Konferencji Wschodniej: New York Knicks - Indiana Pacers. W pierwszym spotkaniu Knicks wygrali przed własną publicznością 121:117.