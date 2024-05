Nieprawdopodobny wyczyn w NBA. 99-0. "To szalone"

Victor Wembanyama od dawna zapowiadał się na gwiazdę koszykówki. Mierzący 224 cm gracz w zeszłorocznym drafcie został wybrany przez San Antonio Spurs z numerem pierwszym. I już w debiutanckim sezonie udowodnił, że ma przeogromny talent. Średnio notował 21,4 punktu, 10,6 zbiórki, 3,9 asysty i 3,6 bloku (najwięcej w całej lidze), a jego skuteczność wyniosła 46,5 proc. z gry oraz 32,5 proc. za trzy. Został za to należycie doceniony.

Victor Wembanyama zrobił furorę w NBA. Wielkie wyróżnienie

Klubowy kolega Jeremy'ego Sochana otrzymał nominację do nagrody Rookie of The Year, przyznawanej najlepszemu debiutantowi. Znalazł się w finałowej trójce, w której konkurował z Chetem Holmgrenem oraz Brandonem Millerem. Ale tak naprawdę nikt nie mógł się z nim równać.

Wembanyama całkowicie zdominował głosowanie i przez wszystkich 99 przedstawicieli mediów został umieszczony na pierwszym miejscu - to dało mu wynik 495 punktów. Drugiego Holmgrena wyprzedził o 200 pkt, a trzeciego Millera o ponad 400 pkt. Czterech głosujących doceniło także Brandina Podziemskiego, kandydata do gry w reprezentacji Polski - wszyscy umieścili go na trzecim miejscu, co przełożyło się na cztery punkty.

Wyniki głosowania na Debiutanta Roku w NBA

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - 495 pkt

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) - 295 pkt

Brandon Miller (Charlotte Hornets) - 86 pkt

Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) - 10 pkt

Brandin Podziemski (Golden State Warriors) - 4 pkt

Dereck Lively II (Dallas Mavericks) - 1 pkt

Victor Wembanyama dołączył do najlepszych w historii. "To dopiero początek"

Francuz poszedł zatem śladem wielu wybitnych graczy, którzy również otrzymali tę nagrodę - LeBrona Jamesa, Shaquille'a O’Neala, Michaela Jordana, Larry'ego Birda czy Wilta Chamberlaina. Zresztą kilku znakomitych laureatów tej nagrody osobiście pogratulowało mu wyróżnienia. - Cieszę się, że jesteś częścią tej pięknej ligi. Nie przestawaj być coraz lepszym. (...) To dopiero początek - powiedział James. - To szalone - skwitował gracz Spurs.

Jednocześnie Wembanyama jest dopiero szóstym graczem w historii, który został jednogłośnie wskazany na pierwszym miejscu. Poprzednio byli to: Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Damian Lillard i Karl-Anthony Towns.

Niewykluczone, że 20-latek dołożył do tego jeszcze jedną nagrodę. Znalazł się bowiem w finałowej trójce nominowanych do nagrody dla Obrońcy Roku. O nią konkuruje z Bamem Adebayo (Miami Heat) oraz swoim rodakiem Rudym Gobertem (Minnesota Timberwolves), uznawanym za faworyta do zgarnięcia statuetki.